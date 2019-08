Ultime Notizie Roma del 10-08-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio giorno dopo la decisione della lega che ha presentato ieri in Senato la mozione di sfiducia al premier Conte ora la sfida si sposta sulle mosse da fare in vista del voto tra le prime decisioni da prendere quella sulla data per L’approdo in aula della mozione Ma se il premier nel giorno della crisi ha precisato più volte che non sarà il suo vice leghista a dettare i testi la lega spinge sull’acceleratore per una calendarizzazione rapida che poi nuove elezioni tra settembre e ottobre aumento dell’IVA già dal prossimo anno confronto con l’Unione Europea Spread e reazioni dei mercati con la crisi di governo che si avvicina sul paese Pisano gravi Incognito economiche contatto su famiglia e quant’altro può creare grasse conseguenze primo appuntamento è fissato al 27 settembre quando dovrà essere presentata in Parlamentoaggiornamento del documento di Economia e Finanza Con le pinne rivedute e corrette su crescita debito pubblico deficit che rappresenta il passaggio preliminare della nuova legge di bilancio a ottobre però poi la volta del progetto di legge finanziaria da portare prima entro il 15 per inviarle La Commissione Europea chiamata verificare se l’Italia rispetta gli accordi presi per scongiurare la procedura di infrazione e poi entro il 21 in parlamento dove c’è tempo fino a fine anno per il dibattito in aula eventuali ritocchi E approvazione definitiva ma il rischio vero riguarda la possibilità Cambiamo argomento per Amsa soccorso altre 39 persone in acque nazionali lo rende noto la testa Emmegi spagnola rinnovando la richiesta di un porto sicuro l’imbarcazione da giorni ferma largo di Lampedusa con 121 migranti a bordo era stata allertata nella notte per la nuova operazione salvataggio rimaniamo all’estero quattro militanti palestinesi sono stati uccisi dalle forze di frontiera israeliane vicino al confine di Gaza l’hanno reso noto i militari dello stato ebraicoalmeno 13 morti e 16 dispersi il bilancio del passaggio del tifone lecchina sulla costa a sud di Shanghai nella provincia orientale di scegliere Yang oltre 200 case sono crollate altre 3200 sono rimaste danneggiate milione le persone evacuate nelle ultime ore circa 2100 voli sono stati cancellati il tifone si dirige verso Shanghai era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

