Ultime Notizie Roma del 10-08-2019 ore 14:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione di Francesco Vitale in studio Salvatore nucaro e le pregiudicato bersaglio dell’agguato nel quale a maggio rimasti gravemente feriti a Napoli la piccola Noemi è stato arrestato nel corso di un blitz contro affiliati al clan reale nuovo 32 anni deve rispondere insieme ad altri cinque presunti affiliati al Clan di associazione per delinquere finalizzata D’Acquisto trasporto come organizzazione eventi Dari droga oltre che di detenzione di arma da fuoco portiamo pagina in primo piano mentre il leader leghista Matteo Salvini accelera per andare subito alle urne cechi in Parlamento non è affatto intenzionato a dargliela vinta il cosiddetto partito del non voto perché propri filali 631 matricole alla prima legislatura bene 422 Deputati e 209 senatori Infatti sono alla loro prima investiture rappresentano circa il 76% di 945 parlamentari totali per loro e non voler lasciare la cosiddetta poltrona portiamo pagina con la crisi di governo in atto ci sono molti decreti che rischiano di saltare tra gli altri quello sul quello su Rider e precari quello sulla scuola tutti bravi da Palazzo Chigi Salvo intese ma in bilico Ci sono anche la riforma della giustizia sarà l’ultimo è il taglio dei parlamentari governo c’è anche lo spettro dell’aumento dell’IVA che ti fa sempre più vicino i tempi che si profilano tra caduta dell’esecutivo elezioni formazione del nuovo governo rendono sempre più probabile l’attivazione Delle clausole di salvaguardia aumento dell’IVA dal 22 al 25,2% tradotto significherebbe un costo medio di €541 in più a famiglia secondi calcoli del sole24ore scambiamo ancora argomento Torniamo a parlare del tifone che ha colpito la zona orientale DJ janga sud di Shanghai almeno 13i 16 kg persi oltre 200 case sono crollate altre 3200 sono rimaste danneggiate un milione le persone da quante nelle ultime ore circa 2100 i voli cancellati tifone Shanghai era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa