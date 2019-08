Ultime Notizie Roma del 10-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Ben ritrovati l’ascolto la redazione da Francesco Vitale in studio Salvini convoca i parlamentari della Lega lunedì a Roma e si dice pronto a chiarire in Parlamento I motivi della crisi e attacchi 5 stelle al PD dicendo che gli insulti di Grillo e compagni abbiamo solo con la forza delle nostre idee il premier Conte Intanto è deciso aspirare in aula e leader della Lega che contro di lui ha detto Ti tappo la mozione di sfiducia contro sul taglio dei parlamentari su cui Premium pellet Giuliva la lega chiede di votare presto per non farlo aumentare il MoVimento 5 Stelle ribatte ora lo ammettono l’ora in spagnolo Open House da giorni ferma a largo di Lampedusa con 121 persone a bordo è salvato altre 39 persone La notte scorsa in una missione oppure aspettiamo un porto sicuro dove sbarcare a chiedere L’intervento è stata Malta Ma ora la bellezza faccio sapere di essere disponibile trasbordare sulla motovedettasalvati questa notte trasferirsi a terra ma di non essere disponibile per gli altri 121 migranti a bordo da 9 giorni una decisione inammissibile dicono da openamip intervento dell’esercito israeliano a Gaza quando i militari hanno sventato spiega la radio militare l’infiltrazione di 4 terroristi palestinesi rimasti uccisi sul terreno con se avevano fucili Kalashnikov bombe a mano e lanciarazzi è possibile anche un rapimento ha detto la radio fonti di stampa locale hanno riferito che i quattro erano membri di avaaz si tratterebbe di una cellula che esiste mi tira dai lattacida tregua con Israele mantenuta nelle ultime settimane e la crisi di governo a posta Piazza Affari chiude in calo del 2 48% e brucia 15 miliardi lo stress dopo aver toccato i 240 punti archiviato la seduta 38pc intanto conferma il Rating bbb dell’Italia con Outlook negativo e termine evidenza come sulla il paese felino debito pubblico lenta crescita incertezza politica nel caso di nuove leil futuro governo dovrebbe attenersi alle regole di bilancio Europea al fine di evitare rischi al ribasso un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente di montagna questa mattina sul versante svizzero della massiccio del gran come una carica di tasca travolto verso le 5 una cordata diretta alla vetta un alpinista italiano forse una donna ha perso la vita di operazioni di soccorso sono tutt’ora in corso non escluso il coinvolgimento di altri alpinisti persone che cercavano di raccogliere il carburante di un autocisterna nei pressi della cittadina di moro sono rimasti uccisi dall’esplosione del combustibile lo riferiscono i media locali raccapriccianti le immagini della tragedia pubblicate sui social media l’autocisterna aveva avuto un incidente schiantandosi contro alcuni alberi la popolazione accorta armata di taniche per raccogliere il carburante e poi l’esplosione che tempo oggi a Roma il costumista e premio Oscar alla carriera 2013Todi era nato a Sesto Fiorentino a Firenze nel 1927 a darne notizia e la fondazione Franco Zeffirelli che ricorda la lunga amicizia il proficuo sodalizio tra Todi e regista Tosi è stato storico Kusturica di biscotti era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa