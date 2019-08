Ultime Notizie Roma del 10-08-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio crisi di governo nel caos il primo tempo della partita si giocherà lunedì nella riunione dei capigruppo del Senato si desiderano li tempi e modi dell’apertura formale della crisi danno tutta a colpi di regolamento di notte a sorpresa quella che si combatte in queste ore modalità di convocare le camere tra il 19 e il 20 agosto date che lasciano aperta la possibilità che si voti a fine ottobre la lega del 13 più probabilmente il 27. nel mese di ottobre e la crisi di governo ti fa sentire anche sul piano economico l’agenzia internazionale e il Rating Fitch ha confermato che il Rating di divide l’Italia che resta negativo riflette l’alto livello del debito pubblico una crescita debole era 300 incertezze legate all’attuale dinamica politica lo afferma in una nota nel documento la gentetargeting fa intendere che le redini attuale già scontata la possibilità che il governo non sarebbe durato per tutta la legislatura cambiamo decisamente argomento temperature fino a 40 ° bollino rosso in 8 città è un weekend di fuoco quello iniziato oggi con il caldo che proseguirà anche lunedì per poi affermarsi solo nella giornata di martedì L’Italia entra nella cosiddetta borsa dell’alta pressione con picchi di calore nelle interni di Sicilia e Sardegna torniamo all’estero Quinto round di test missilistici due settimane per la Corea del Nord che ieri sera ha lanciato nel mare del Giappone nella sua storia tra le due ordini a corto raggio secondo fonti della presidenza sudcoreana un avvertimento di Pyongyang contro le esercitazioni militari di Stati Uniti e Corea del Sud che secondo il regime di Kim jong-un potrebbero essere preparati da Un’invasione verso nord è molto probabile che ci siano altri lanci dal momento che la Corea del Nord sta svolgendo esercitazioni militari estive in contemporanea con le manovre congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sudvestito lo Stato Maggiore congiunto tutto coreana in una nota vogliamo ancora pagina in Real Madrid del Paris saint-germain stanno già negoziando per Neymar il primo passo è stato fatto i giorni fa dal club francese che ha chiamato gli uffici del reale per far sapere che c’è la moglie la giusta flessibilità divorziare che il club Biancorosso è la prima squadra con cui Paris saint-germain decide di negoziare non c’è ancora l’offerta ma fonti vicine alle trattative assicurano che il Paris saint-germain sarebbe disposto a intraprendere un’operazione rischiosa con i reali piuttosto che cedere alla pressione del barca che punta ad abbassare il prezzo tra le ipotesi allo studio anche quella del prestito annuale che sembra buona per tutti consentirebbe al Paris saint-germain di concedere un altro anno di tempo al giocatore per riflettere di rivalutarsi così da venderlo al valore più alto rispetto a odierno anche per il regalo sarebbe un investimento meno rischioso mentre avrebbe l’occasione per tornare in Spagna Dove si dice era felice Staremo a vedere noi per il momento ci fermiamo quidi ascolto restate con noi

