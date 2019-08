Ultime Notizie Roma del 10-08-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate lo ascolto da redazione da Francesco Vitale in studio nuovo giorno no la battaglia dopo la decisione della lega che ha presentato ieri in Senato la mozione di sfiducia al premier Conte ora la sfida si sposta sulle mosse da fare in vista del tra le prime decisioni da prendere quella sulla data per L’approdo in aula della mozione mustahil premier nel giorno della crisi ha precisato più volte che non sarà il suo micio leghista a dettare i testi la lega spinge sull’acceleratore per una che porti a nuove elezioni tra settembre e ottobre e la crisi di governo fa si fa ovviamente sentire anche sull’economia ha una crisi di governo che si avvicina sul nostro paese pesano gravi Incognito economiche il cui impatto sulle famiglie e imprese rischia di essere considerevole Il primo appuntamento è fissato al 27 settembre quando dovrà esserein parlamento la nota di aggiornamento del Def documento di Economia e Finanza quelle prima e rivedute e corrette su crescita debito pubblico e deficit è che rappresenta il passaggio preliminare della nuova legge di bilancio sarà poi la volta del progetto di legge finanziaria da portare prima entro il 15 per inviarla La Commissione Europea chiamata verificare se l’Italia rispetta gli accordi presi per scongiurare la procedura di infrazione e poi il 21 in parlamento dove ci sarà tempo fino a fine anno per dibattito in aula eventuali ritocchi approvazione definitiva mera doppio vetro riguarda la possibilità openam soccorso al 339 sono in acque internazionali lo rende noto la lezione di spagnola rinnovando la richiesta di un porto sicuro imbarcazione da giorni ferma largo di Lampedusa 321 migranti a bordo era stata allertata nella zona della nuova operazione di salvataggio quattro militanti palestinesi sono stati uccisi dalle forze di frontiera italiane vicino al confine di Gaza l’hanno reso noto i militari dello stato ebraico che abbiamosono in Lombardia versare più tasse al fisco nel 2017 e residente di questa regione ha pagato mediamente €12297 tra tasse imposte e tributi e quanto emerge da uno studio della cgia di Mestre devono i valdostani 15480 gli abitanti del Trentino Alto Adige con 11297 emiliano-romagnoli con €15252 invece ogni residente ha pagato Lerario mediamente €5516 dato medio Nazionale pari a €9178. Tari nazionale di 9168 euro Inoltre si dati della cgia 7673 euro finiscono nelle casse dello Stato centrale 1495 pro capite confluiscono alle regioni e agli enti locali uno risulta che non sorprende vista l’organizzazione tributaria dice la cgia secondo la quale tu non mi ha differenziata potrebbe fare bene a tutte l’Italia e non solo le regioni che hanno chiesto maggiore autonomia È tutto Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa