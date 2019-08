Ultime Notizie Roma del 10-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla studio Francesco Vitale contro sulla crisi dopo che la lega ha staccato la spina al governo Conte Salvini contestato sulla spiaggia di Policoro spinge per il voto chiede che il Parlamento si esprima prima di leader della Lega annuncia che sta lavorando al governo stabile coraggioso intanto Di Maio fratello ai partiti per il taglio dei parlamentari prima delle dichiarazioni del premier alle camere km precisano che non esistono le condizioni per un altro governo almeno con il Bimby e Renzi smentisce accordi chi segreti con il Movimento 5 Stelle interviene anche la CEI la crisi ha portato sofferenza è da questa è scaturita la rabbia si ottiene il cardinale Bassetti andiamo all’estero ljubav sono volte Levissima dialekte in avanti e candidata Non ammette le elezioni comunali di mosche è stata fermata dalla polizia prima della manifestazione di corsasacharov pubblicato un video su Twitter in cui hai mostrato in via genti entrare nel suo ufficio intanto e scontro tra adesione alla protesta dell’opposizione l’organizzazione White camper parla di oltre 28000 partecipanti per la pulizia sarebbero invece solo 7000 sale a due vittime bilancio di un incidente di montagna avvenuto questa mattina sul versante svizzero una scarica di sassi al 8 aprile a 500 metri di quota una cordata verso la vetta hanno perso la vita un alpinista italiano e la guida alpina che conduceva la cordata Federico Dari Q dalle società del Cervino quest’ultimo aveva riportato un politrauma era giunto in ospedale in condizioni disperate coinvolti nell’incidente anche tre olandesi L’elefante e il terzo illeso altri 39 migranti salvati dal regista da giorni per me al largo di Lampedusa sale a 170 il numero delle persone a bordo l’uomo l’ultimo intervento chiesto da un’altra che fa sapere di essere disponibili a trasbordare i 39 di questa notte trasferireferramati non essere disponibile per gli altri 121 a bordo di 9 giorni una decisione inammissibile, openam l’attore attivista per i diritti umani Richard Gere da ieri a Lampedusa con le Magic contro te lui non mi interessa i politici demonizzano I migranti dobbiamo dire basta l’invito rivolto da dire in una conferenza stampa Volpiano ancora pagina 1 ventinovenne stato arrestato ieri per violenza sessuale su minore secondo le indagini della mobile e del commissariato di crema partite a febbraio dalla denuncia dai genitori di una delle vittime l’uomo avrebbe violentato due bambine sue vicine di casa approfittando della momentanea di genitori e aspirando Nel suo appartamento con uno stratagemma per poi minacciarli morte nel caso avessero rivelato quanto accaduto a Francesco riforma lo IOR rinnovando lo statuto tra le novità per l’affidamento del controllo dei conti è revisore esterno persona fisica o società con la contestuale abolizione dell’ organo dei revisori interni entra dunque non lo statuto quindi nelle norme una prassi di cazzo seguita Giadaistituto per conformarsi agli standard internazionali nella riforma ti rafforza la figura del prelato previste riunioni anche in teleconferenza e no ai doppi incarichi per il personale l’istituto con la collaborazione dei laici così spiega Papa Francesco vento oggi a Roma e la costumista premio Oscar alla carriera 2013 Piero Tosi era nato a Sesto Fiorentino Firenze nel 1927 a darne notizia e la fondazione Franco Zeffirelli che ricorda la lunga amicizia e proficuo sodalizio tra Todi e regista Fiorentino straordinario creatore artista globale dosis storico costumista di Luchino Visconti di numerosi altri grandi registi lo sport Sara Marc Marquez a partire in pole position nel GP d’Austria classe MotoGP che si disputa domani sul circuito dello Spielberg Fabio quartararo con la Yamaha non ufficiale la Ducati di Andrea Dovizioso Maverick vignales con Liana Ottimo questo tempo per pecco Bagnaia con la Ducati non ufficiale mentre ValeOttavo più indietro solo XII Danilo Petrucci che questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

