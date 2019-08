Ultime Notizie Roma del 10-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto redazione da Francesco Vitale in studio il 10 agosto tappa del Salvini Beach tour che si è fermata a Policoro in provincia di Matera in attesa del Ministro dell’Interno alcune persone hanno protestato con striscioni cartelli davanti allo stabilimento balneare che ospitava il comizio il leader della Lega dopo l’intervento a Policoro a ha fatto un giro in acqua che abbiamo anticipiamo la pagina sportiva Niente di nuovo al Red Bull Ring circuito del GP d’Austria Marc Marquez domani partirà davanti a tutti al termine delle qualifiche del sabato infatti girato con tempo di un primo 23027 precedendo a 434 millesimi Fabio quartararo con la Yamaha Petronas di 488 la Ducati di Andrea Doviziosotempo per pecco Bagnaia con la Ducati non ufficiale mentre Valentino Rossi ha chiuso VIII staccato di 790 millesimi da Market cronaca nella notte ha compiuto una nuova operazione di soccorso portarmi il Salvo altre 39 persone che l’imbarcazione è rimasta bloccata per giorni è una trentina di miglia da Lampedusa e con a bordo 121 migranti Ieri è arrivato anche Richard Gere alito per portare aiuti e viveri l’attore ha parlato oggi durante la conferenza stampa sul caso ho ben organizzata nell’aeroporto dell’isola siciliana si tratta di persone che hanno vissuto storia li hanno sofferto moltissimo li chiamano migranti ma sono rifugiati che hanno bisogno di aiuto ha detto l’attore e attivista per i diritti umani alla domanda sul nostro Ministro dell’Interno invece risposto Non sono interessato a fare i politici Invece di aiutare queste persone le demonizzano E questo deve finire e può finire se lo facciamo a finire noi il mio unico interesse e aiutare questa gente bastarda pronta è arrivata la Repleader della lega storti migranti a Hollywood all’incontro con i giornalisti anche Oscar Camps fondatore opera Riccardo Gavazzi presidente opera in Italia e Gabriele Rubini in arte Chef Rubio nel corso dell’incontro è stato annunciato un esposto alla Procura di Roma e a quella di Agrigento per verificare se tutto ciò non rappresenti una fattispecie di reato che andiamo argomento più grandi costumi italiani premio Oscar alla carriera nel 2013 è morto oggi a Roma all’età di 92 anni Piero Tosi lo ha fatto sapere la fondazione Franco Zeffirelli ricordando la lunga amicizia che lo legava registra quella di Tosi una carriera sfavillante allievo del pittore Ottone Rosai collabora con i più grandi registi italiani storico costumista di Visconti una vita dedicata al suo lavoro in chiusura andiamo in India sono almeno un centinaio le vittime delle inondazioni monsoniche in India lo riferiscono i media internazionali locali citando le autorità indiane lo stato più colpi per quello Meridionale Del keralavittime dispetti si contano anche nel mar Astra e nel Karnataka solate centinaia di migliaia di persone sono 120000 solo nel kerala quelle che hanno trovato rifugio di accoglienza ed è tutto buon proseguimento di ascolto

