Ultime Notizie Roma del 10-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio battaglia aperta nella maggioranza sui tempi della crisi politica e le mosse prima del voto dopo la decisione della lega che ha presentato in Senato la mozione di sfiducia al premier Conte tra le decisioni da prendere c’è quella sulla data per L’approdo in aula della mozione Ma se il premier ha precisato più volte che non sarà il suo vice leghista dettare i tempi la lega spinge sull’acceleratore per una calendarizzazione rapida che porti a settembre e ottobre andiamo negli Stati Uniti Jeffrey epstein finanziere travolto da uno scandalo sessuale accusato di abusi sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di mi si è suicidato in carcere lo riporta la Emily citando fonti porto altre 39 persone in acque internazionali lo rende noto la sezione G spagnola rinnovando la ddi un porto sicuro l’imbarcazione da giorni fermo al largo di Lampedusa con 121 migranti a bordo era stata allertata nella notte per la nuova operazione di salvataggio sono dunque 170 migranti a bordo della nave cronaca Una 29enne è stato arrestato ieri per violenza sessuale su minore secondo le indagini della mobile e del commissariato di crema partita febbraio dalla denuncia dai genitori di una delle l’uomo avrebbe violentato due bambini sui vicini di casa approfittando della momentanea assenza dei genitori atirando nel tuo appartamento con uno stratagemma per poi minacciare di morte nel caso avessero rivelato accaduto che abbiamo decisamente argomento festeggia 100 anni tondi il cavaliere mascherato Zorro senza superpoteri armato K e sciabola e cappello a falde personaggio fumetti nato dalla penna di johnston mcculley e baciato da un successo enorme che ha propiziato la comparsa in film serie tv spettacoli teatrali videogame ovviamente l’immancabile pupazzetti Scalaavventure di Zorro venne pubblicata nell’agosto del 1919 all’interno del fumetto horror story Wiki entro due selettori la figura di Don Diego della Vega figlio del più ricco proprietario terriero della California all’epoca del dominio spagnolo, stato dal comportamento dispotico dei governanti locali diventa il giustiziere Zorro abilissimo spadaccino e difensore Dei più deboli dopo la sua prima avventura La maledizione di Capistrano l’autore ha scritto altre 60 storie facendo diventare Zorro uno dei primi eroi con mantello e Spada nella letteratura americana ci fermiamo Ti auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa