Ultime Notizie Roma del 10-08-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale è lunedì 10 agosto Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio verbali riservati non significa secretati è specificato ieri sera con te in merito ai dati sul coronavirus non ho mai posto Un segreto di stato e sono il primo che consentirà la pubblicazione di tutto non abbia nulla da nascondere ha detto il premier e sul vaccino potrebbe essere pronto a mesi non ritengo che debba essere obbligatorio ma deve essere messa a disposizione ha specificato il premier risalgono in tanti contagi altri 463 molti sono dovuti rientri dalle vacanze dei più giovani due i decessi non posso dire faremo il ponte sullo stretto dobbiamo prima realizzare l’alta velocità in tutta la Calabria Sicilia ma dobbiamo porci il problema di questo collega sullo Stretto dobbiamo pensare a un miracolo d’ingegneria Come hai fatto a Genova una struttura ecosostenibile anche Sottomarina Così ha detto con te il caso dei 5 deputati che hanno richiesto il bonus di€100 riservati a lavoratori autonomi alle partite IVA per la crisi coronavirus catena eliminazione di tutte le forze politiche secondo la Sottosegretario allo sviluppo economico Morani si tratterebbe di tre della Lega 1 l’Italia vive Uno del MoVimento 5 Stelle chiunque sia deve dimettersi afferma Crini per aiutare libero a rialzarsi dalla crisi in cui è piombato dopo le devastanti esplosioni di Beirut erano stanziati 250 milioni di euro il prima possibile l’anno di 30 leader internazionali riuniti ieri nella conferenza dei donatori tra annunciato che gli Stati Uniti informi danno un aiuto sostanziale senza specificare la cifra nuova definizione intanto nel governo libanese si dimette il ministro dell’ambiente sarà allestita oggi al Teatro Argentina di Roma la camera ardente per Franca Valeri la grande attrice Milanese morta ieri all’età di 100 anni funerali si svolgeranno poi in forma strettamente privata una vita quella della Sailor miei classe con una vitalità e longevità straordinaria e senza Mai perdere il contatto col mondo Banderas compro invece oggi 60 anni Sport stasera l’Inter sfida il BayernSNAI quarti di Europa League positivi ai coronavirus due membri del gruppo dell’Atletico Madrid impegnato in Champions Formula 1 Silverstone vince verstappen su Redbull quarta e dodicesima le Ferrari di Vettel per la MotoGP a Borno vince su KTM davanti alla mia a di Morbidelli alla Ducati di Zacco Rossi quinto e quartararo Settimo tuffi Cagnotto incinta Annuncia il ritiro ed è tutto per il momento buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa