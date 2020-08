Ultime Notizie Roma del 10-08-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano coronavirus in apertura cresce negli ultimi giorni il numero dei contagi in Italia Aumentano i casi nei quali la positività al covid-19 viene riscontrata in versione che tornano dall’estero dopo le vacanze e poi non è un gruppo di giovani pugliesi tornati dalla Grecia si tratta di 5 salentini di 19 anni i componenti della comitiva di 10 ragazzi partiti tutti insieme dopo avere sostenuto gli esami di maturità un’altra persona residente sempre in Salento aveva aggiornato a Malta una storia simile a quella di alcuni ragazzi della Toscana risultati positivi ieri si tratta di giovani che hanno trascorso le vacanze sull’isola greca di Corfù in totale 11 ragazze a cui si aggiunge la mamma cinquantenne di uno di loro dei due nuovi casi di contagio individuati oggi nelle Marche nelle ultime 24 ore uno riguarda una persona rientrata dall’estero in provincia di Ancona anche nel Lazio ci sonoricavi legati vacanze fuori dai confini italiani il 9 agosto la ASL Roma 3 ha comunicato la positività di 8 ragazzi tra i 17 Ei 19 anni rientrato in 7 agosto da Malta l’emilia-romagna ieri ha fatto registrare un aumento dei contagi 25 riguardano persone tornate dalle vacanze in Grecia Croazia Albania tre giovani rientrati dalla Croazia c’è anche un diciannovenne calabrese sarebbe partito poi da un giovane dominicano di ritorno a Vercelli da Santo Domingo il focolaio che negli ultimi giorni ha fatto registrare un’impennata di contagi in Piemonte nella lista entra anche l’Umbria con Assisi dopo che un gruppo di 8 francescani si sono risultati positivi oggi è stato completato lo screening sulla comunità del Sacro convento e la riapertura delle scuole non è mai stata associata fino a ora ad un aumento della trasmissione del virus Sars COV 2 lo scrive Centro europeo per il controllo delle malattie non documento delicata di apertura e scolastiche in diverse parti d’Europa sono imminenti domani in Germania andiamo in Bielorussia in chiusura sono circa 3 mila le persone Fermate dalla poliziale proteste di ieri notte ha milik contro i controversi risultati delle presidenziali a favore del capo dello Stato Luca 100 lo riporta il Ministero dell’Interno Dello Russo secondo cui circa 1000 persone sono state fermate a te in oltre 30 altri città secondo il Ministero oltre 50 civile 39 agenti sono rimasti feriti negli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine per il centro per i diritti umani tesina ci sono di un morto da dire di feriti almeno 200 arresti elezioni falsate per la von der leyen lo spoglio deve essere trasparente non c’è posto dice in Europa per chi le prime i manifestanti è tutto Grazie per aver seguito le muse e torno la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa