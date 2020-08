Ultime Notizie Roma del 10-08-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 10 agosto spazio all’informazione al microfono Giulia Ferrigno emergenza coronavirus in apertura cresce negli ultimi giorni il numero dei contagi in Italia Aumentano i casi nei quali la positività al covid-19 viene riscontrata in persone che tornano dall’estero dopo le vacanze e poi non è accaduto ad un gruppo di giovani pugliesi tornati dalla Grecia si tratta di 5 salentini di 19 anni i componenti della comitiva di 10 ragazzi partiti tutti insieme dopo avere sostenuto gli esami di maturità un’altra persona residente sempre in Salento aveva soggiornato a Malta una storia simile a quella di alcuni ragazzi della Toscana risultati positivi ieri si tratta di giovani e che hanno trascorso le vacanze sull’isola greca di Corfù in totale 11 ragazzi a cui si aggiunge la mamma cinquantenne di uno di loro dei due nuovi casi di contagio individuati oggi nelle Marche nelle ultime 24 ore uno di guarda una persona Rientrata dallein provincia di Ancona anche nel Lazio si sono registrati casi legati vacanze fuori dai confini italiani il 9 agosto la ASL Roma 3 ha comunicato la positività di 8 ragazzi tra i 17 Ei 19 anni rientrati il 7 agosto da Malta l’emilia-romagna ieri ha fatto registrare un aumento dei contatti 25 riguardano persone tornate dalle vacanze in Grecia Croazia Albania tre giovani rientrati dalla Croazia c’è anche un diciannovenne calabrese sarebbe partito poi da un giovane dominicano di ritorno a Vercelli da Santo Domingo il focolaio che negli ultimi giorni ha fatto registrare un’impennata di contagi in Piemonte nella lista entra anche l’Umbria un Assisi dopo che un gruppo di otto francescani novizi sono risultati positivi oggi è stato completato lo screening sulla comunità del Sacro convento e la riapertura delle scuole non è mai stata associata fino a ora ad un aumento trasmissione del virus Sars COV 2 Il Centro europeo per il controllo delle malattie non documento dedicata di apertura e scolastiche in diverse parti d’Europa sono imminenti domani in Germania l’ultimo anno di chiusura oltre5 deputati I furbetti Ci sarebbero altri 2000 politici tra amministratori locali e regionali in tutta Italia ad aver chiesto il bonus partita IVA destinate ai liberi professionisti in difficoltà per emergenza covid lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook Siamo davanti a fatti di una gravità assoluta aggiunge i nomi devono essere Resi pubblici questa gente non deve più avere l’occasione di Rivestire una carica pubblica deve essere allontanata dallo Stato concludi deve essere punita intanto su Facebook Anita Pirovano consigliera comunale di Milano si autodenuncia non vivo di politica scrive perché non vogliono un po’ mi indigno perché è surreale sei un parlamentare in carica fruisce degli ammortizzatori sociali e penso sia paradossale che una misura di sostegno al reddito non preveda nessuna soglia è tutto per il momento Grazie per averci tornano alla prossima edizione

