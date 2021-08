Ultime Notizie Roma del 10-08-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione il microfono Giuliano ferrina Special informazioni emergenza covid e nel primo piano sono 4200 dispositivi ai tasti individuati ieri pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 323 il terzo di positività e delle 4% netto aumento rispetto al 2,8% di domenica commissario per l’emergenza figliolo intanto annuncia un piano per i giovani per raggiungere l’obiettivo del 70% di studenti faccina di prima dell’inizio delle scuole in Italia è stabile al 3% il tasso di occupazione delle terapie Intensive mi vedono un aumento del 1% la Sicilia che arriva il 7 le marche che arrivano altre la Sardegna che arriva al 11% Oltre la soglia del 10% indicata con uno dei nuovi parametri principali per il cambio di colore delle regioni imposti il Ministro dell’Interno Luciana Morgese ribadisce che saranno i titolari dei locali a dover provvedere all’osservanza delle misure anti covid anche te non potranno chiedere la carta d’identità i clienti non si può pensare e spiega che l’attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia poi Chiara gli esercenti non devono fare i poliziotti andare al ristorante con il Green party è come andare al cinema e mostrare il biglietto Fonti del Viminale chiariscono che le forze di polizia sono pienamente impegnati per garantire il rispetto delle regole la situazione dei controlli rappresenta un passaggio delicato in quanto l’obiettivo primario di tutelare la salute pubblica si è aperta la settimana più rovente dell’estate Con temperature che al sud potranno arrivare a toccare i 48 gradi e i primi segni tangibili di questa nuova ondata di calore Ci avranno già oggi con quattro città da bollino rosso sono Bari Campobasso Latina e Roma un numero che mercoledì raddoppierà con Frosinone Palermo Perugia Rieti che si aggiungeranno all’elenco che tutto per il momento Grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa