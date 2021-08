Ultime Notizie Roma del 10-08-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio dati covid delle ultime 24 ore 5636 casi 31 decessi salgono i ricoveri in 7 regioni oltre 241 mila i tamponi effettuati tasso di positività al 2:33 % il tasso di occupazione di terapia intensiva e da parte di pazienti covid cresce del 1% in Emilia Romagna Lazio Lombardia e Toscana il numero di contagi settimanali per 100.000 abitanti nella settimana dal 2 al 8 agosto è salito al 68/91 a livello nazionale in crescita rispetto ai 63 casi e 65 registrati nella settimana precedente Intanto è arrivato il via libera da parte del garante per la privacy ha il controllo delle identità per i clienti che accedono a bar ristoranti pubblici esercizi ed eventi i titolari delle strutture ricettive dei pubblici esercizi richiedere all’intestatario della certificazione verde di esibire il documento d’identità precisa il garante privacy in risposta a un quesito rivolto dalla regione Piemonte cronaca in un altro incidente sul lavoro un uomo di 36 anni è deceduto in un’azienda di San Paolo d’Argon in provincia di Bergamo è precipitato all’interno della Turchia casting di via Mazzini che produce componenti di alluminio per auto soltanto nell’ultima settimana sono state almeno tre le vittime per incidenti sul lavoro è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa