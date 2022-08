Ultime Notizie Roma del 10-08-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Corona buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio trattative in corso tra azione di Calenda Italia viva di Renzi per raggiungere un accordo nelle prossime ore presentare le lezioni un terzo Polo attrazione tra Diana di Battista chiude invece al Movimento 5 Stelle dicendo di non fidarsi più politicamente di un grillo che fa da padre padrone i candidati di sapranno a cavallo di Ferragosto di Salvini aprendo la meloni premier se le avrà un voto in più questa guerra della Russia contro l’Ucraina è tutta l’Europa deve finire quella lì della Crimea ferma tedeschi aver rivendicato l’attacco una base aerea russa nella regione musca chiesto per domani una riunione del consiglio di sicurezza ONU sulle tacchi ucraini incontro la centrale nucleare di zaporizhia un attacco coordinato della sinistra radicale DM delle autorità giudiziarie così Trump su Rai dell’ FBI nella sua abitazione Dimaro lago a cui sono state sequestrate 10 scatole di materiale un aggettivopresidente abbia consegnato tutti i documenti di proprietà del governo americano sui social rabbia della destra che parla di guerra temporali a volte vere e proprie bombe d’acqua stanno segnando la tregua del caldo africano in Italia o allerta gialla per maltempo in sette regioni del Centro Sud Basilicata Calabria Campania Lazio Molise Puglia e Sicilia nessuna città da bollino rosso arancione per il caldo 15 in giallo domani tutto in verde ceptor immagini lampo dal carcere di Cuneo per Daniele Bedini il falegname di 32 anni di Carrara accusato di aver commesso di amici di poco più di un mese fa in Liguria è stato catturato in appena mezz’ora da polizia penitenziaria carabinieri in treno in partenza l’uomo aveva già tentato di evadere dal carcere della Spezia sport fuori al primo turno dei torneo ATP di Monte Alessia berrettini e Fognini Oggi tocca a sinner avanti invece la spia dei Toronto bene anche Serena Williams che però non c’è ritiro dal tennis farò solo la mamma ferma la quarantunenne vincitrice di 23 titoli Slam ed è tutto buon proseguimento di accordi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa