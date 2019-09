romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Camera dei Deputati ha approvato la fiducia al Governo Conte ministri 443 sì e 263 no li ha tenuti sono stati tre sono stato del risultato così premier Giuseppe Conte lasciando Montecitorio commenta con i cronisti il voto di fiducia dell’audax bene il presidente Conte la fiducia alla camera nel trovarsi in avanti per cambiare l’Italia lo scrive su Twitter il segretario del PD Nicola Zingaretti su Instagram Facebook e numerosi account del movimento di estrema destra CasaPound dal pomeriggio di ieri prof ufficiali del partito non sono raggiungibile così come quelli di numero telefono sabili nazionali locali e provinciali compresi quelli degli eletti in alcune città italiane restano invece consultabili profitla governatrice che arriva ma esprime rammarico per Le interferenze di parlamenti stranieri negli affari interni di un Kong parlando in conferenza stampa Lamma auspicato che la gente non solleciti congresso saluti Smith ad approvare longer Human Rights and democracy at che permetterebbe di imporre sanzioni ai funzionari delle ex colonie per le violazioni dei diritti umani via mobile.de doveri nell’assicurare diritti e libertà nel rispetto della Basic l’ho aggiunto per questo Le interferenze esterne sono del tutto inutile la borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più trainata dalla debolezza delle Iene che dà slancio ai titoli che più dipendono dalla sostenibilità dell’export con gli investitori si attendono Nuovi sviluppi dei negoziati sul commercio internazionale tra Stati Uniti e Cina gli Ok Segna una variazione positiva dello 0,9% Kota 21358,7 sui mercati dei cambi la valuta nipponica è trattata 107, 30 sul dollaro e 118,50 sull’euro chiudiamo con una notizia che riguarda la scuola Torino ci sono due classi prime elementari dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi in cui non c’è neppure un bambino italiano fanno parte del plesso D’Acquisto dichiarato inagibile e per questo ubicate nella scuola media Croce in una zona tra le più multietniche di Torino e tutte le classi spiega la preside Aurelia Provenza arrivata da Palermo il 22 agosto la percentuale di stranieri è il 60% degli iscritti ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa