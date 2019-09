Ultime Notizie Roma del 10-09-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale di nuovo in studio Roberta Frascarelli seconda bocciatura Come previsto sulla mozione presentata da Boris Johnson per la convocazione di elezioni anticipate nel Regno Unito il 15 ottobre la camera dei comuni bocciata stanotte quando 193t contro 46 numerosi astenuti quorum necessario sarebbe stato dei due terzi degli oppositori la testa hanno confermato il premier toric assicurare prima del 31 ottobre non vi sia una brexit no Deal nel rispetto della legge per un rinvio appena varata guarigione Ha rilanciato la sfida delle per togliere il nodo della brexit Terry presentando in tono polemico In un clima rovente una mozione per il voto anticipato il premio attori ha preso di mira le opposizioni particolare leaderceramica del bagno di folla per il leader della Lega Matteo Salvini a piazza Montecitorio manifestanti e lettori che lo seguono nel tragitto tra piazza Montecitorio Piazza Capranica dove Cioè mo della manifestazione Salvini a concerto selfie e procedi ma non mollare Matteo non mollare che gridano i sostenitori la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni Chi ha indetto la manifestazione protetta è stata al fianco di Salvini e dal palco ha dichiarato avremmo potuto riempire Piazza del Popolo per quanti siamo altro che queste piazze la polizia di Rotterdam riferisce Perché molte persone sono rimaste vittime di una sparatoria nel sud del paese lo scrive la stampa olandese il tuo non Monetario Internazionale Considera la nomina di cristallina Giorgio per la posizione di direttore generale lo si legge in una nota del l’istituzione di Washington venerdì è scaduto il termine per la presentazione delle candidature succedere al posto diGarda che da novembre sarà presidente della BCE a Torino ci sono due classi prime elementari dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi Perotti Deledda e D’Acquisto in cui non c’è neppure un bambino e te la fanno parte del prezzo D’Acquisto dichiarato inagibile e per questo ubicate nella scuola media Croce in una zona tra le più multietniche di Torino in tutte le classi la preside Aurelia Provenza a Palermo il 22 agosto la percentuale di stranieri è il 60% degli iscritti ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa