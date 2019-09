Ultime Notizie Roma del 10-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale di nuovo in studio Roberta Frascarelli ha lanciato la sfida delle lezioni per sciogliere il nodo della brexit ha presentando in tono polemico e in un clima rovente una donna per il voto anticipato i premi attori ha preso di mira le opposizioni in particolare leader laburista Jeremy corbin bagno di folla per il leader della Lega Matteo Salvini a piazza Montecitorio manifest elettori lo seguono nel tragitto per piazza Montecitorio Piazza Capranica dove c’è lo schermo della manifestazione Salvini a concerto selfie stretta di mano non mollare Matteo non mollare digrignano i sostenitori la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che ha indetto la manifestazione di protesta è stata al fianco di Salvini e dal palco ha dichiarato avremmo potuto riempiPiazza del Popolo per quanti siamo altro che queste piazze la polizia di Rotterdam riferisce su Twitter che molte persone sono rimaste vittime di una sparatoria nel sud del paese lo scrive olandese Monetario Internazionale Considera la nomina di kristalina georgieva per la posizione di direttore generale lo si legge in una nota dell’istituzione di Washington scaduto il termine per la presentazione delle candidature succedere al posto di Christine lagarde a che da novembre sarà presidente della BCE a Torino ci sono due classi prime elementari dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi Perotti Deledda Quinto in cui non c’è neppure un bambino italiano fanno parte del prezzo D’Acquisto dichiarato inagibile e per questo bucate nella scuola media Croce zona tra le più multietniche di Torino e tutte le classi spiega la preside Aurelia Provenza arrivata da Palermo il 22 agosto la percentuale di stranieri è il 60% degli iscrittiè tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa