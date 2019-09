Ultime Notizie Roma del 10-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio incastrata la fiducia alla camera con 343 voti a favore e contro 263 No il governo Conte bis sarà oggi a giudizio del Senato in aula ci sarà anche Matteo Salvini Ieri in piazza con meloni all’indomani della bagarre scoppiata a Montecitorio tra 5 Stelle leghisti con grida cartelle cori da stadio chiedendo la fiducia Conte angkat una nuova stagione riformatrice dai toni pacati permettendo il taglio di carne mentari una nuova legge revisione decreto sicurezza legge di bilancio senza aumento dell’IVA taglio al cuneo fiscale nuovo patto di stabilità sempre Oggi sarà ufficializzata la lista dei commissari dalla presidente della commissione europea Ursula a meno di sorpresa lei premier Paolo Gentiloni sarà assegnato quello degli affari economici e monetari sarebbe la prima volta per un italiano cambiamo ora argomento vediamo allaè morto La notte scorsa l’ospedale Vannini di Roma Stefano delle Chiaie accusato di concorso in pragi nell’attentato di Bologna processo in cui è stato poi assolto per insufficienza di prove neofasci esponente della Destra radicale della destra spiritualista in pieno Movimento Sociale Italiano è stato fondatore di avanguardia Nazionale andiamo all’estero la nave Ocean week della energia Mediterranea di Medici Senza Frontiere ha tratto in salvo 34 migranti in mare dopo averne salvati altri 50 domenica scorsa il nuovo intervento è stato comunicato da Medici Senza Frontiere sui profili Twitter spiegando che non ha accolto a bordo altre persone che si trovavano sulla barca a vela josepha in difficoltà in seguito al peggioramento delle condizioni meteo 34 salvati ci sono anche una donna incinta è un bimbo di un anno torniamo in Italia tra nigeriani sono stati arrestati a Brescia da parte della polizia perché ritenuti responsabili dei reati di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione le indagini hanno permesso dicapi di un’organizzazione con basilico e Nigeria dedicata a favorire l’ingresso di giovani donne da avviare alla prostituzione il terzo resto riguarda invece una donna che operava nella città di Torino attualmente domiciliata nel Mantova torniamo ora all’estero gli Stati Uniti nel 2017 Furono costretti a portare via da Mosto una spia di alto livello giudicata il rischio un uomo che avrebbe avuto un ruolo chiave nelle rilevazioni delle interferenze russe le presidenziali del 2016 Ponte dell’amministrazione Trump fanno sapere che le preoccupazioni delle intelligenze americana erano legate alla cattiva gestione di alcune informazioni riservate da parte del presidente di altri esponenti di governo Cambiamo argomento tre cittadini nigeriani ritenuti responsabili dei reati di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione sono stati arrestati questa mattina dalla polizia nell’ambito di indagini coordinate dalla dda della procura di Brescia nel sud di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere attraverso l’attività investigativa sono stati individuati nel bresciano i presenti terminali di un’organizzazione con base in Libia Nigeria Dalle indagini è emerso il ricorso a riti magicie minacce ai danni dei familiari in patria Per costringere le vittime a versare somme variabili tra i 20 e €30000 Vale Peccato per affrancarsi dalla madan Michael Schumacher è ricoverato all’ospedale Pompidou nel XV arrondissement di Parigi dove è il professor Filippo sotto forma una trasfusione di cellule staminali lo ha rivelato descrivendo l’arrivo a Parigi dell’ex pilota 50 anni di volte campione del mondo di Formula 1 e Idro della Ferrari da 2013 paraplegico grave per un incidente sugli sci secondi media Terzo viaggio della speranza a Parigi E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa