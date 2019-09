Ultime Notizie Roma del 10-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Francesco Vitale in studio incazzata la prima fiducia alla camera il governo Conte bis affronta il giudizio del Senato entrando nel quale il premier È stato accolto da urla dal coro traditore traditore da parte di alcuni esponenti leghisti e quelli del Matteo Salvini accolto invece dagli applausi l’ho accusato di essere cambiato completamente in 15 giorni squallido passare dal governo con la lega un governo con Leo ha detto l’ex vicepremier mi lascio la poltrona la dignità nel programma di governo si parla di una nuova stagione riformatrice l’intervento del premier in aula è previsto intorno alle 15:30 il voto di fiducia Dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio cambiamo argomento a luglio la produzione industriale continua a diminuire registra un calo dello 0 7% sia su base mensile che gli spetta a luglio 2018 lo rileva l’Istat segnalando che la flessione congiunturale si verifica per ilconsecutivamente in termini tendenziali Insegnami non ricordo ormai da 5 mesi eccezione dell’energia tutti i principali settori di attività mostrano riduzioni è morto La notte scorsa in un ospedale Romano Stefano delle Chiaie fondato da Guardia Nazionale del Ponente della destra neofascista in passato fu coinvolto nella strage di Bologna dopo però fu assolto per insufficienza di prove nei primi anni 90 Franke indagato per alcuni attentati A3 delle Chiaie avevo tanto Cambiamo argomento la tifosa di calcio iraniana che si era dato fuoco Davanti al Tribunale di Teheran contro il divieto per le donne di entrare negli stadi è morta la scorsa notte in un ospedale della capitale iraniana per le ustioni riportate e 29 anni era stata fermata marzo allo stadio garilli Teramo dopo esservi entrata travestita da uomo La giovane che tira anche ritratta nell’impianto con un selfie quando poi inizio settembre era stata convocata da un magistrato sequestro del tuo telefono aveva preso che era stata comminata una condanna a sei mesi per oltraggio al pudore a quel punto si era dato fuoco con ustioni di terzo grado nel 90% del corpo le sofferenze lorde dellasono scesa luglio sotto i 90 miliardi di euro quanto si ricava dalle tabelle bankitalia sono a 88,2 miliardi contro i 127 del luglio 2018 i 90 di giugno 2019 Grazie operazioni di cartolarizzazione aumentano Intanto i titoli di Stato nei portafogli degli istituti sono saliti a 400 miliardi contro i 389 di giugno la gran parte sono BTP È un’intera crescita dei prezzi del privato se viene qui alle imprese sono ancora in calo mentre c’era quella di riposi ti i prestiti alle famiglie sono cresciuti del 205 % quindi alle società non finanziarie che lati dello 04 i depositi registra non 5 + 1% su un permesso premio per i tuoi 18 anni dopo neanche un anno di Cella e con una condanna a 16 anni e mezzo per avere ucciso il vigilante Franco della Corte il 16 marzo 2018 con altri due imputati anche minorenni una festa le foto sui social raccontano oggi organi di stampa e la vergogna espressa dalla famiglia del vigilante che ha scritto i giudici chiedendo rigore e ricordando il proprio idoloillegale dell’imputato repliche che le foto non sono state spostate dal suo assistito ma caricare da un parente A sua insaputa non c’era alcuna intenzione aggiunge di offendere il dolore dei parenti della vittima specie a pochi giorni dal processo d’appello wicking ha tratto in salvo altre 34 persone l’annuncio Medici Senza Frontiere spiegando che l’unità navale che due giorni fa già salvato 50 migranti ha accolto a bordo altre persone che si trovavano a bordo della barca a vela Giuseppe la barca si trovava in difficoltà in seguito al peggioramento delle condizioni meteo marine 34 selvatici sono anche una donna incinta è un bimbo di un anno era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa