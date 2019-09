Ultime Notizie Roma del 10-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio dopo aver incassato ieri in via libera della camera Il secondo esecutivo per gatto con te si presenta in Senato per chiedere la fiducia di battiti al recepito il discorso del Presidente del Consiglio a Montecitorio cominciato alle 10 il voto è atteso nel pomeriggio La Alan kurdi ha reso Noto di aver chiesto un porto sicuro Italia Francia Spagna e Portogallo l’Italia è stata la prima a rispondere la nave non è autorizzata entrare in acqua italiane dopo aver soccorso 13 persone su un barchino il 31 agosto la Alan kurdi atteso per 10 giorni che Malta stata cui appartiene la competenza della zona Sarda trovato una soluzione per permettere alle persone soccorse di sbarcare sottolinea NG sia oggi prosegue stato possibile scendere a terra solo per coloro le cui condizioni psichiche e fisiche sono state ritenute gravicoloro che hanno cercato di buttarsi in mare mettendo a rischio il loro vita il messaggio perché rimane borde chiaro dalla nave si scende solo se siano gravi dolori fisici se si impazzisce o se si tenta il suicidio pagina nel giorno in cui governo Conte 2 si presenta al Senato per la fiducia l’agenzia Moody’s conferma il Rating baa3 bell’italia con Outlook stabile in un’analisi in cui evidenzia Fra l’altro com’è la forza istituzionale dell’Italia più bassa rispetto alla maggior parte degli altri paesi dell’eurozona sono politici che spesso hanno avuto un atteggiamento volatile in questo scenario Aggiungiamo il Presidente della Repubblica un ruolo forte nei dare stabilità al sistema politico in Italia un 23enne di origine tedesca è stato sorpreso a fare pipì contro un muro in pieno centro a Bologna tra l’altro vicino Commissariato di Polizia ed è stato multato per €5000 per atti contrari alla pubblica decenza è accaduto la scorsa notte intorno a 0:30 in via dei coltellini Apri ragazzo è stata una pattuglia di passaggio che stava rientrando in sede gli agenti hanno invitato il 23enne rivistesanzionato E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento riascolto linea alla regia

