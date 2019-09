Ultime Notizie Roma del 10-09-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio incazzata la prima fiducia alla camera il governo Conte affronta il giudizio del Senato il magic number 661 secondo fonti non potrebbe contare su almeno 199 anti 169 si entra in aula contesta raccolto da alcuni esponenti della lega al grido di traditore traditore l’intervento del premier È previsto alle 15:30 circa Salvini parlerà al Senato alle 14:30 l’ex Ministro dell’Interno prima di entrare a Palazzo Madama ha puntato il dito contro Conte squallido passare dal governo con la lega al governo con Leo ti lascio la poltrona mi tengo la dignità regna ancora l’incertezza sul Travagliato percorso che dovrebbe portare la brexit E come previsto il Parlamento britannico ha respinto Perlascaavvenuto in nottata la mozione voluta dal premier Boris Johnson per andare elezioni anticipate 15 ottobre la camera dei comuni l’ha bocciata con 293 sei contro 46 numero di astenuti iniziare chiuderebbe 5 settimane fino al 14 ottobre la sospensione lascia il Regno Unito nelle impas Ma la bocciatura della mozione per andare a nuove elezioni un successo per le opposizioni che volevano prima far passare il 31 ottobre giugno previsto dall uscita del Regno Unito dall’Unione Europea per scongiurare i nodi a tutto questo si aggiungono le dimissioni dello speaker della Camera dei comuni John Mayer annunciato in aula In aperta polemica con il freddo rimaniamo a l’estero tanavea Ocean wicking ha tratto in salvo 34 migranti in mare dopo averne salvati altri 50 domenica scorsa in un intervento è stato comunicato da Medici Senza Frontiere unità navale accolto a bordo altre persone che si trovavano sulla barca a vela josepha in difficoltà in seguito al peggioramento delle condizioni meteo 334 salvati ci sono anche una donna incinta è un bimbo di un annotorniamo in Italia tra i migliori anni sono stati arrestati a Brescia da parte della polizia perché ritenuti responsabili dei reati di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione le indagini hanno permesso di individuare i capi di un’organizzazione con libya Nigeria dedita a favorire l’ingresso dei giovani donne da avviare alla prostituzione il terzo resto riguarda invece una donna che operava nella città di Torino è attualmente domiciliata nel mantovano torniamo all’est ministro giapponese dell’ambiente Yoshi Harada ha detto che per la testo l’unica opzione disponibile per smaltire l’acqua radioattiva trattata nella centrale nucleare di Fukushima numero uno è quella di rilasciarla nell’oceano Pacifico lo riferiscono i media giapponesi non abbiamo altra opzione che liberarla e diluirla aggiunto Harada in una conferenza stampa per ci sono di parlare a titolo personale ma anche della questione se ne occuperà il governo E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

