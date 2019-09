Ultime Notizie Roma del 10-09-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio da Giuliano Ferrigno opposizione durissima del centrodestra al Senato contro il ponte bis che invece incassa il via libera dei senatori a vita Liliana Segre Mario Monti la sua seconda prova in parlamento per ottenere la fiducia il nuovo governo Sembra poter contare su una maggioranza che potrebbe oscillare tra i 169 Ei 173 voti a favore ma in attesa della replica del premier E del voto finale a Palazzo ti fa sentire forte la potenza soprattutto della Lega non ce l’ho con cori da stadio ma anche con l’ex Sottosegretario alla cultura borgonzoni che si è presentato in aula con una t-shirt con la scritta parliamo di Niviano in ricordo della tipa che tempo fa a Fra PD e Movimento 5 Stelle sulla scuola è stata convocata a Palazzo Chigi una prima riunione del Consiglio dei Ministri al Senato il lavoro sulla riforma elettorale in una riunione dei capigruppo della nuova Maggioretesoro Mi fa sapere di avere bisogno per l’Italia le previsioni di crescita per l’intero anno ha solo lo 0,2 % adalah 0,4 in precedenza e prevede una performance di crescita leggermente più forte nella seconda metà della aspettandoti unali accelerazione 0,5% nel 2020 modesta registra peraltro l’assenza di una politica economica coerente con il peso del debito elevate della crescita lenta aggiunge che il nuovo governo conte ruscetti con rispetto al presidente meno conflittuale nei confronti dell’Europa dovrebbe far prevedere un periodo di stabilità politica teniamo argomento sono 74380 lieve calo rispetto allo scorso anno gli studenti che domani sosterranno nelle 37 università statali l’esame di ammissione per i corsi di Laurea delle professioni sanitarie per avviarsi alla professione di infermiere ostetrica fisioterapista logo per tecnico di radiologia sono 24033 i posti messi a bando di cui 15069 per infermiere del totale delle 22 professioni in programma Media uno su tre l’ultima notizia in chiusura è cominciata secondila terapia Top Secret per Michael Schumacher con il composto di cellule staminali davanti all’ospedale. itu Dov’è la sfilata di Formula 1 gravemente ferito in un incidente vicino Il 2013 è stato portato nel più stretto riserbo ieri ci sono pure i giornalisti ma nessuna Resta anche questa volta ricovero in ospedale è stato registrato sotto falso nome un servizio d’ordine impenetrabile rende impossibile anche soltanto avvicinarsi alla porta del reparto rianimazione per tutto Grazie per averci seguito lendinuso tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa