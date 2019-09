Ultime Notizie Roma del 10-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio piano Ferrigno primo piano Maurizio fa sapere gli Avete ridotto per l’Italia le previsioni di crescita per l’intero anno ha solo 0,2% dello 0,4 in precedenza e prevede una performance e mi cresce leggermente più forte nella seconda metà dell’anno aspettandosi una lieve accelerazione a 0,5% Nel 2020 notizie registra peraltro l’assenza di una politica economica coerente con il peso del debito elevato della crescita lenta ma il nuovo governo Conte meno euro settico Rispetto al precedente meno conflittuale nei confronti dell’Europa dovrebbe far prevedere un periodo di stabilità politica comincio la presidente della nuova Commissione Europea Ursula sciogliere ogni riserva sulla sua squadra e conferma Paolo Gentiloni gli affari economici Intanto è sicura che nel caso in cui Londra chiedere una proroga sulla brexit lui e sarebbe pronta a concederla anche se servirebbe la nomina di.commissario torniamo in Italia la ministra del Lavoro Nunzia catalfo interpellata sulle patenti di revisione al chiusura anticipata della misura introdotta quella scorsa manovra quota 100 piega rimane poi se ci saranno dei miglioramenti da fare anche per il reddito di cittadinanza gli faremo male due misure questa Sentiamoci in Giappone il ministro dell’ambiente ha detto che per la tepco l’unica opzione disponibile per smaltire l’acqua radioattiva nella centrale nucleare di Fukushima 1 numero 1 è quella di rilasciarla nell’oceano Pacifico riferiscono i media giapponesi Tra l’altro opzione che liberarla e diluirla aggiunto in una conferenza stampa precisando di parlare a titolo Ma che bella questione si occuperà il governo ancora essere la presunta ex talpa dell’ACI al Cremlino fatta fuggire negli Stati Uniti nel 2017 per motivi di sicurezza potrebbe essere Oleg small in Coop Allora quella del consigliere di Putin e per la politica estera lo sostiene un quotidiano Russo citando alcune fonti anonime secondo la testata molen conferma una figata assistente del consigliere di footing ai tempi in cuiera Ambasciatore della Russia negli Stati Uniti visuale in Coop ci sarebbero poi perse le tracce dopo una vacanza in Montenegro con la famiglia è tutto grazie per averci seguito le news torna la prossima edizione

