Ultime Notizie Roma del 10-09-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale informazione per ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio scende ancora l’indice RTA 092 l’incidenza dei casi su 100.000 abitanti passa da 74 a 64 salgono leggermente i ricoveri questi dati della settimana 18 31 agosto 2021 tre regioni e province autonome friuli-venezia Giulia Lombardia e provincia autonoma di Bolzano risultano classificate a rischio moderato questa settimana le altre 18 regioni e province autonome risultano classificate a rischio basso ieri del NAS hanno condotto su tutto il territorio nazionale una campagna di controlli presso Terme centri benessere e spa per verificare il rispetto delle normative anti covid28 le strutture e le attività controllate 95 DS hanno presentato irregolarità pari al 15% degli obiettivi ispezionati 11 sono state raggiunte da provvedimenti di sospensione a causa di gravi carenze tra le infrazioni maggiormente segnalati è mancato uso delle mascherine E assenza di sanificazione dopo la prima leggere estensione delle Green pass si lavora ad un allargamento più ampio che potrebbe riguardare i lavoratori del pubblico e del privato l’approccio sarà sempre gradualità nessuno in consiglio dei mini- stri si è opposto Ma alla camera e sono visti i malumori della Lega il testo è stato votato soltanto da un terzo dei Deputati leghisti ad oggi in green passi obbligatorio per tutti coloro che varcano la soglia di una scuola di una università ad eccezione degli studenti minorenni e viene steso anche i laboratori delle RSA l’obbligo di vaccinazione che oggi già vale per medici ednella cronaca una donna è stata uccisa questa mattina a colpi Darma da fuoco a Noventa Vicentina un uomo italiano presunto omicida è fuggito ed è ricercato dai carabinieri non si conoscono le motivazioni alla base del delitto è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa