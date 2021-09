Ultime Notizie Roma del 10-09-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco stare in studio via Libera del Consiglio dei Ministri al Decreto che estende l’obbligo del Green Passa al personale esterno della scuola quello che si occupa di mense e pulizie obbligo vaccinale per i lavoratori delle RSA nella riunione draghi annuncia che a breve verrà un intervento più ampio di estensione dell’obbligo ok dell’aifa Alla terza dose il responsabile della strategia sui vaccini Di Lena dice le autorità nazionali possono procedere in ogni caso con piani per somministrare dosi dizionario richiami di vaccino come misura proattiva per proteggere la salute pubblica prima Chiama decisione da parte del regolatore possa essere presa alla camera la lega vota a favore del decreto che aveva istituito il pass usa verso l’obbligo di vaccino test in aziende con più di 100 dipendenti 5522 i nuovi casi di positività secondo L’ultimo bollettino del Ministero della Salute 59 decessi calano i ricoveri ordinari in terapiail tasso di positività e al 1,9% il Lazio del Rosso torna in arancione nella mappa del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie che monitora le zone rosse cantare della pandemia dei paesi dell’Unione Europea attraverso l’incidente di nuovi casi ogni 100.000 abitanti alla settimana nell’aggiornamento del 9 settembre in Italia e scendono i territori in zona rossa si tratta di Toscana Marche Basilicata Calabria Sicilia e Sardegna il resto del paese arancione compreso il Lazio che la scorsa settimana era stato classificato in rosso stiamo parlando dei colori secondo i nuovi parametri S quelli tradizionali come sappiamo tutti a parte la Sicilia rimangono in bianco tutte le regioni sono in bianco la retta in giallo ed ora la cronaca la Polizia di Stato la Guardia di Finanza di Firenze sta eseguendo nel capoluogo Toscano in alcune località delle province di Salerno Prato Latina Verona e potenza misureripetizioni nei confronti di 13 indagati l’operazione mirata a fermare L’ascesa di un clan camorristico che si serviva in modo criminoso anche del finanziamenti covid erogato dallo Stato per fronteggiare l’emergenza economica provocata dalla pandemia cambiamo decisamente argomento il 17 settembre esce I’m Broken nuovo singolo di Asia Argento artista a tutto tondo capace di abbattere i confini artistici dalla musica allo spettacolo I’m Broken con il footing dell’alfiere dell’hip Hop italiano Dj Gruff anticipa il disco di prossima pubblicazione Music from my bed un lavoro si muove tra l’inglese romanesco Michelin belettronica tra Prato e world music prodotto dallo Stato di mente o lì è concepito da Asia Argento in camera da letto durante misuramento portato per un incidente e noi ci siamo qui buon proseguimento di ascolto Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa