Ultime Notizie Roma del 10-09-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Green pasta geniale perché aumenta il costo psichiche monetario a carico degli opportunisti contrarre il vaccino in futuro deve valere sia per il lavoro pubbliche per quello privato l’ha detto il Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta spiegando che l’obbligo di certificato Verde costringerli a motivarsi a fare il tampone diminuisce la circolazione del virus e la nascita di nuove varianti per Brunetta e il Green pass dovrebbe essere introdotto a utilizza servizi pubblici che privati L’Italia si è impegnata non utilizzare più di 1,35 miliardi di euro da iniettare nel capitale di ita Per i prossimi tre anni di cui 700 milioni quest’anno questa ci è il tetto massimo notificata Bruxelles di ritenuta conforme al mercato da parte della commissione europea lo si è appreso da ambienti vicini al dossier nel decreto rilancio il governo Conte aveva previsto aumenti di capitale per la newco per trevia euro ma spiegano le stesse fonti se l’Italia dovesse decidere di procedere con altri iniezioni anche dopo 2023 serviranno no valutazione da parte di Bruxelles un secondo aereo della Qatar Airways dopo quello con il quale era un centinaio di cittadini stranieri avevano lasciato l’Afghanistan è partito da Kabul a bordo anche 49 francese loro familiari intanto Svizzera cerimonia di insediamento del nuovo governo dei talebani prevista per domani è stata cancellata alcuni giorni fa per non confondere ulteriormente la popolazione la leadership dell’emirato islamico annunciato parte del gabinetto che già iniziato a lavorare ha scritto su Twitter il nulla osta Mangani componente della commissione cultura degli studenti un operaio di 39 anni di Gravina in Puglia in provincia di L’aria è morto un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda di laterizi Genzano di Lucania in provincia di Potenza l’uomo è rimasto schiacciato da materiale laterizio gli è caduto addosso trasportato in eliambulanza all’ospedale San Carlo di potenza è morto poco dopo si chiama parlano di un farmaco indicato per il trattamento dell’herpes zoster ilin italiano viene utilizzato in sostituzione del vaccino anti covid lo segnala Life non parere della commissione tecnico scientifica pubblicata sul suo sito il farmaco usato per il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio non è utilizzato l’allerta è scattata dopo l’aumento delle richieste sospette di importazione l’utilizzo dei medicinali nella profilassi del covid-19 sostenuto dalle benché minimo evidenti difficoltà ci sicurezza ed è un pericolo per la salute delle persone e nel periodo che va dal 27 dicembre 2020 al 26 agosto 2021 sono arrivate 91360 segnalazioni di sospetta reazione avversa su un totale di 76 milioni 509846 dosi di vaccino anti covid e somministrati di cui lo 86,1% riferite 20 non gravi e dolore in sede di iniezione febbre astenia stanchezza dolori muscolari lo segnala il cane rapporto di farmacovigilanza sui vaccini anti covid i dati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa per il 4 vacci in uso dai una compagnia e per il ventesimo anniversario11 settembre una circolare del capo della polizia Gianni invita i Prefetti e questori anche in relazione alla crisi afghana a disporre misure di vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi diplomatico-consolari turistici culturali e commerciali degli Stati Uniti di ogni altro obiettivo ritenuto a rischio la circolare raccomanda anche di implementare al massimo l’attività informativa per prevenire di legalità e garantire l’ordine e la sicurezza pubblica la prof di Milano sta raccogliendo elementi utile sta valutando anche l’ipotesi di associazione per delinquere nelle indagini sul gruppo di novacs che cityauto definivano guerrieri per quelli di ieri in un blitz della Digos con il coordinamento del Pool antiterrorismo si lavora Infatti per capire se sistemare te anche più ampia rispetto agli otto già indagati per istigazione a delinquere aggravata e noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa