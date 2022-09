Ultime Notizie Roma del 10-09-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale venerdì 9 settembre Buongiorno da Francesco Vitale è morta 90 anni la regina Elisabetta dopo 70 anni di legno i funerali solenni tra 10 giorni fall lacrime fiori davanti Buckingham Palace messaggi di cordoglio da tutto il mondo dalla politica allo spettacolo il nuovo re Ca Camilla la regina consorte William e Kate diventano anche Duchi di Cornovaglia per legge sullo stato di Potenza nucleare la norma permette a Pyongyang attacchi vari preventivi vieta.di colloqui sulla denuclearizzazione la porteremo le nostre armi atomiche ferma Kim Ucraina e reporter italiano Firenze sorbi è stato ferito vicino Kurt sono curato dai russi a ferma sto bene sono sicuro fumata nera sul Play scarpe europeo del russo la proposta non sarà discusso al vertice dei ministri europei dell’energia decisione slitta a ottobre pronto invece il decreto del governo draghi contro il caro bollettesul tavolo 12 13 miliardi che ministro Franco ora pressing sul parlamento perché possa arrivare lì per la prossima settimana scontro sul presidente rismi sull’Europa tra letta e meloni il centro-destra al governo lo leggerebbe la Costituzione dice segretario Intendo per Mattarella lo vogliono mandare a casa la leader di Fratelli d’Italia parla di allarmismo senza senso attacca letta per le parole su Ungheria e Polonia oggi confronto tra Salvini e la meloni all’incontro con Confcommercio contro l’inflazione la bici sceglie la linea dura alzando i tassi di interesse di 0,75 punti e nelle prossime riunioni Si prevedono ulteriori di sì dei tassi Europa infatti ancora lontana dall’obiettivo secondo la carta Positiva la risposta dei mercati spread in calo a quota 224 punti Dow Jones + 58 Nasdaq 049 a Wall Street Tokyo Stamani in rialzo Vola Lazio in Europa League nuovo stop invece per la Roma e biancocelesti battono 42 il feyenord all’Olimpico con doppivicino mentre in Bulgaria Eurospin cadono da 1 contro il ludogorets fischi del Franchi per la fiorentina al debutto in conference League finisce 1-1 con i lettori del riga Per la serie B stasera Palermo Genova per la Formula 1 oggi le prove libere a Monza e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto rimanete in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa