Ultime Notizie Roma del 10-10-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Inna studio Roberta Frascarelli la Turchia attacca Raid in Siria l’operazione militare della Turchia contro le forze forte nel nord-est della Siria è cominciata annunciato su Twitter il presidente turco erdogan l’offensiva ha provocato finora almeno 11 morti di cui 8 civili secondo fonti locali anche le truppe della Turchia No il passato il confine e sono appena entrata nel nord della Siria da dove via lo pensi va di terra come spiega il Ministero della Difesa turco citato dall’agenzia vergognoso silenzio dell’Occidente quindi non c’è una turca della serie A del Nord stati uniti Unione Europea hanno giustificato le sanzioni economiche contro la Russia come una reazionealla violenza russa dell’integrità territoriale dell’Ucraina ora coerentemente pretendiamo che l’Unione Europea sanzioni immediate contro la Turchia deltanord per l’invasione della Siria del Nord e la guerra i curdi popolo che canti meriti ha nella lotta al tagliagole dell’isis se lo afferma la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni terrore in Germania nel giorno dello yom kippur nell’est del paese è stata teatro di un attacco di mattiz antisemita contro una Sinagoga è una etnico che ha causato la morte di un uomo e una donna ma si è rischiato la strage come decine di vittime poveri l’assalto è stato un neonazista ventisettenne tedesco Stefania Bullet in divisa militare verde scura e con un elmetto con la militare camera in testa ha sparato in strada e lanciando ordini ha cercato infare irruzione nel tempio ebraico gremito di fedeli per la tazza da computer non si è pronunciata sulla costituzionalità dell’immunità penale Concetta per le condotte via Del Piano di tutela ambientale e sanitaria dello stabilimento Ilva di Taranto visto che la legge è cambiata cucinano ancora i presupposti per favore la questione di costituzionalità oggi a quanto si apprende sul tavolo del Consiglio dei Ministri decreto sulla scuola Eh sì Sabrina il concorso per i professori degli istituti secondari di primo e secondo grado governo e maggioranza frenano sul bonus figli ci sarà ma non dubito di te Il ministro dell’economia misiani nella risoluzione della maggioranza sulla nave per l’impegno a non far salire L’IVA è a lavorare tu la ricordate di attesa per nuovo vertice di maggioranza prima di lunedì quando la manovra però della al CDM per il via libera all’ordine del giorno il documentogrammatica di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre forse anche il decreto fiscale mentre si smarca sulla vita del capo dello Stato Sergio Mattarella Washington il leghista Raffaele Volpi dopo una votazione non unanime è stato eletto presidente del copasir alla prossima settimana il comitato si riunirà per mettere in calendario l’audizione del premier Giuseppe Conte che da Palazzo Chigi descrivono tranquillo e pienamente disponibile a riferire su quello che il comitato riterrà opportuno ci fermiamo qui grazie della

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa