Ultime Notizie Roma del 10-10-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’aviazione turca ha ripreso stamani a bombardare aree del nord-est della Siria ridosso della frontiera lo riferisce la TV panaraba Al Arabiya citando i propri corrispondenti nelle varie zone stata colpita l’area di base è di razza luggin epicentro dell’offensiva Turchia le forze militari che hanno colpito finora 181 postazioni appartenenti alle organizzazioni terroristiche nel nord-est della Siria lo Annuncia il Ministero della Difesa turco l’attesa sfida dell’Italia contro gli All Blacks gli organizzatori dei mondiali di rugby hanno dovuto Infatti cancellare in via precauzionale le partite in programma sabato in Giappone peranticipato del tifone l’agenzia meteorologica giapponese avverte infatti che il potente tifone potrebbe portare pericolose piogge torrenziali nelle parti centrali del paese però sabato e domenica durante l’ultima giornata della fase a gironi del torneo la borsa di Tokyo apre all’insegna della cautela con gli investitori che continuano a monitorare i progressi sulle trattative del commercio internazionale previste questa settimana tra le rappresentanze degli Stati Uniti e Cina l’addio delle contrattazioni l’indice di riferimento Nikkei e piatto più Zero 2% sui mercati valutari lojana si mantiene stabile trattando 107, 30 sul dollaro e 117,80 sull’euro marcatura spaghetti alla vigilia della visita del capo di stato stato Mattarella Washington il regista Raffaele Volpi dopo una votazione non un’anima è stato eletto Presidenza del copasir la prossimarimane comitato si riunirà per mettere in calendario l’audizione del premier Conte che da Palazzo Chigi descrivono tranquillo e pienamente disponibile a riferire su quello che il comitato riterrà opportuno addio a Beppe Bigazzi giornalista appassionato di gastronomia amato dal pubblico televisivo per la partecipazione al programma televisivo La Prova del cuoco con Antonella Clerici di cui nel 2000 divenne pure conduttore valdarnese di nascita 86 anni biglietti lottava da tempo contro una grave malattia gli autori dell’aggressione allo nuotatore Manuel bortuzzo e alla fidanzata sono stati condannati a 16 anni Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano erano accusati di duplice tentato omicidio il Gup ha riconosciuto la premeditazione sentenza non cambia le cose non vive più esattamente le gambe commenta Manuel in questo momento penso esclusivamente a riprendermi consapevole che la giustizia debba fare il suo corso non mi importase chi mi ha fatto del male sia punito con 16 o 20 anni di prigione nessuna sentenza può fare ritornare come prima il mio sogno tornare a camminare mi sto impegnando ogni giorno per realizzarlo ed è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa