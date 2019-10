Ultime Notizie Roma del 10-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale km lati dalla redazione di Roberta Frascarelli l’aviazione turca ripreso stamani a bombardare are nel nord-est della Siria a ridosso della frontiera lo riferisce la TV panaraba Al Arabiya citando i propri corrisponde secondo gol di Raider e hanno già provocato la morte di diversi civili nei villaggi frontalieri dove si è scatenato il panico almeno 15 morti di cui 8 civili hanno riferito fonti locali alla risposta cura per ora si è limitata ad alcuni colpi di mortaio sparati verso la frontiera turca immediata la reazione è giunta la condanna internazionale dall’Unione Europea l’ONU fino a Russia e Iran e Turchia nei negoziati di Azzano sulla serie e anche da un’altra ma pur ribadendo il disimpegno statunitense da queste stupide guerre ha definito l’offensiva una cattiva idea hai chiesto che la Turchiatutti i suoi impegni governo e maggioranza frenano sul bonus figli ci sarà ma non subito di servizio ministro dell’economia misiani nella risoluzione della maggioranza su l’impegno a non far salire L’IVA è a lavorare sulla riforma dell’ attesa per un nuovo vertice di maggioranza prima di lunedì quando la Laura approderà al CDM per il via libera all’ordine del giorno il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre forse anche il decreto fiscale Addio Filippo Penati ex presidente della provincia di Milano è il sindaco di Sesto San Giovanni nato a Monza nel 1952 era malato da tempo è morto alla MultiMedica di Sesto San Giovanni La città dove fu sindaco per due mandati poi presidente della provincia di Milano e capo della segreteria politica di Pierluigi Bersani quando era il segretario del PD dopo l’annuncio del Nobel per la medicina e quello che aveva fisiche la volta dell’annuncio del Nobel per la cream2019 è stato assegnato a Johnny B Goode Stanley e io Sì No sono di Venturi delle batterie agli ioni di litio oggi comunemente utilizzata nei telefoni cellulari personal computer e auto elettriche ed è pronta la prima bistecca spaziale è stata stampata in 3D sulla stazione spaziale internazionale partire da poche cellule di bovino ad essere consumata dall’uomo e ottenuta senza macellazione la carne stampata In orbita è risultato dell’esperimento guidato da un’azienda israeliana e condotto in collaborazione con un’azienda rossa e due americane duplice da un lato le bistecche ottenuta in orbita potrebbero diventare il cibo nutriente fresco per gli astronauti impegnati nei lunghi viaggi verso Marte Dall’altro la stessa tecnologia permetterebbe di avere sulla terra carne a costo zero ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa