Ultime Notizie Roma del 10-10-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio lanciata ieri dalla Turchia l’operazione militare nel nord-est della Siria anche afferma di aver colpito 181 postazioni di terroristi mentre le forze curdo siriano di aver respinto l’offensiva di terra ci sarebbero vittime tra i civili l’esercito americano prende in custodia detenuti ISIS britannici il mondo condanna all’attacco dirlo anche il Senato americano che vuole imporre stazione la Turchia se non si ritira Oggi prevista la riunione d’emergenza del consiglio di sicurezza ONU frenata su bonus figli ci sarà ma non subito dice il viceministro mise animo vertice di maggioranza prima di lunedì quando la manovra sarà il Consiglio dei Ministri per il via libera composta da ci sono articoli la bozza del DL fisco rinvio a fine anno della restituzione delle tasse per le zone terremotate più tempo per i ritardatari della rottamazione terza oggi in consiglio dei ministri il DL clima Alitalia Torna abbastanza il prova Skydiceva di voler uccidere quanti più ebrei possibili Stefano e Belen 20 settembre in una ditta tedesco autore dell’ attacco di ieri in diretta web contro la Sinagoga di al in Germania 2 morti e 2 feriti il bilancio e le avrebbe tentato il suicidio prima di venire arrestato colpita tutta l’Europa e la condanna di Di Maio Apple rimuove l’app utilizzato per tracciare le attività della zia ieri il quotidiano voce del PC aveva accusato la casa di Cupertino di complicità con i rivoltosi media cinesi che attaccano anche la NBA accusata di voltafaccia per aver detto che non si sposerà per i tuoi che di sostegno è arrivato dei Rockets pagine deputato leghista volta eletto presidente del copasir attesa ora per la decisione sulla data dell’audizione del premier Conte sulla vicenda Italia intanto non risulta alcun informativa sul caso fanno sapere punti del Colle e sulla presunta informativa da Palazzo Chigi sulle richiesta del governo americano Alitalia davanti o non entri nel mio taxi mi ha detto a Roma un autista denunciarein caso di discriminazione è stato ieri aboubakar soumahoro sindacalista Dei migranti 200 persone hanno assistito ieri a Lampedusa al funerale celebrato per le 13 vittime del naufragio per cui alcuni 21 sopravvissuti assenti rappresentati del Governo il Premio Nobel per la chimica è stato assegnato gli inventori delle batterie agli ioni di litio utilizzate oggi nei telefoni cellulari nelle elettriche Good evening machines of la loro scoperta hanno aperto la strada a Fonti di energie diverse dei combustibili fossili oggi da Stoccolma attesa l’annuncio del Nobel per la letteratura Lo sport in chiusura è annullata per maltempo l’attesa sfida del italrugby contro gli All Blacks la decisione è stata presa dall’organizzazione dei mondiali in corso in Giappone per il pericoloso arrivo del tifone agilis il match della fase a gironi sarà un pareggio senza ponteggio ogni sera riceverà 2 punti a Coverciano prosegue oggi la preparazione dell’Italia ed è tutto buon proseguimento di ascolto linea alla regia

