Ultime Notizie Roma del 10-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio Raid aerei e di terra la Turchia continua ad attaccare i curdi nel nord-est della Siria ieri i GF 16 Bianca erano dato ufficialmente il via all’operazione ribattezzata fonte di bombardando obiettivi delle Milizie a rasain eseguiti poco dopo dai colpi d’artiglieria Sultan per eliminare i rischi Prima di avviare l’offensiva di terra iniziata nella serata di mercoledì ero Annalisa elimineremo il risultato dei terroristi non c’era una regione di pace e serenità si registrano le prime vittime ci sono centinaia di Civili in fuga ma il mondo condanna l’attacco Se cambiamo ancora argomento. Andiamo ancora all’estero vestito con la mimetica elemente mascherina il ventisettenne Stefan Vale Tra quanto si apprende incensurato attaccato nel giorno della festività ebraicafuori luogo di culto ebraico nella città dell’anno orientale della sassonia-anhalt con armi automatiche e granate invitando il superamento della strage di Christchurch Nuova Zelanda ha firmato tutta la sessione in un video di 35 minuti nella prima parte del quale sostiene anche che gli ebrei sono la causa di tutti i mali Il video è stato poi diffuso in rete sulla piattaforma Twitch l’uomo è stato arrestato mentre era in fuga intercettato dalla polizia sull’autostrada in Direzione Monaco quando è stato arrestato aveva una ferita di arma da fuoco al collo e quindi l’autorità presumono un tentativo di suicidio lo scrive il sito del quotidiano Francoforte citando proprio posti il giovane nella fuga cercato di Ruba auto e nel farlo ha ferito due persone scrive ancora la fa spiegando la casa di due ricoveri in ospedale e ora la cronaca problemi nella notte alla rete TIM con disservizi sia la connessione internet che le linee telefoniche fisse e mobili malfunzionamenti che mi mostra il sito down detector che raccoglie le segnalazioni degli utenti hanno cominciato a verificarsi tra luna e le due di notte circa fino alle prime ore del mattinocambiamo ancora argomento andiamo a Milano 5 persone sono state arrestate dalla squadra mobile di Milano perché accusate di aver rapinato due banche nel capoluogo Lombardo Maggio 2018 il provvedimento è stato eseguito in provincia di Napoli in collaborazione con i colleghi della mobile partenopea maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa nella sala strofadi della di Milano e cambiamo ancora argomento la Corte europea per i diritti umani ha respinto il ricorso del Governo italiano è avvisata a rivedere la pena più dura prevista nostro ordinamento penitenziario parliamo di ergastolo ostativo sentiamo il commento dell’avvocato Gianni dell’aiuto colpevole e poi buttare via le chiavi non devono avere benefici non devono uscire sono frasi decisamente ad effetto decisamente populiste e che probabilmenteciascuno di noi nei confronti di macchiato di crimini orribili dalla strage alla pedofilia al terrorismo purtroppo per qualcuno la Corte europea dei diritti dell’uomo ha detto che non è possibile non sono ammessi trattamenti disumani o che possano essere di degrado nei confronti della persona da Beccaria in poi ne dobbiamo prendere atto che non possiamo dire fine pena mai Oh frasi del genere e ce lo siamo detti anche quando nel 48 dopo il periodo fascista ispirandosi a 3D democratici abbiamo rimandato la nostra Costituzione prevede la pena che deve essere prima di tutto rieducativa ce lo ricorderà Probabilmente anche la Corte Costituzionale quindi prima di fare facile demagogia da strada o da campagna elettorale pensiamo a quelli che sono i principi che stanno alla base didemocratici noi dobbiamo tenere di conto volenti ma non nolenti sempre volenti ed è tutto buon proseguimento di ascolto

