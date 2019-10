Ultime Notizie Roma del 10-10-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da evitare in studio l’aviazione turca ripresa bombardare aree nel nord-est della Siria ridosso della frontiera e anche sapere che l’offensiva prosegue secondo i piani con la conquista degli obiettivi prestabiliti Raid aerei vengono anche contro il nord dell’Iraq prendendo di Mira in pkk curdo per frenare il soccorso verso la zona di conflitto siriana i curdi da parte loro attaccati anche da milizia dell’isis fanno sapere di aver ucciso nelle ultime ore 5 soldati Oggi riunione del consiglio di sicurezza ONU il fisco procedere alla confisca di beni per sproporzione nel caso di condanna penale per evasione di imposte sui redditi e IVA è una delle norme previste dalla bozza del decreto fiscale collegato alla manovra la stretta contro l’evasione fiscale già nelle prime norme indicate nella bozza del decreto fiscale potrebbe portare in dote alla manovra fino a 3,3 miliardi Inoltre prima di erogare ilTiscali lo Stato preleverà quanto gli spetta se il contribuente ha dei debiti con il fisco superiori a €100 già diventati cartelle la stretta sulle compensazioni Vale quasi 3 miliardi in tre anni l’Agenzia delle Entrate punta l’obiettivo di 9 miliardi di riscossione nelle 2019 diceva di voler uccidere quanti più ebrei possibile Stefano il ventisettenne neonazista tedesco autore dell’ attacco di ieri in diretta web contro la Sinagoga di in Germania 2 morti 2 feriti il bilancio l’autore avrebbe tentato il suicidio prima di venire arrestato il killer ha firmato la propria azione per 35 minuti nel video postato su un figlio di videogame non si sente urlare prima di aprire poco che radice di tutti i problemi sono gli ebrei il presidente tedesco Frank Walter steinmeier oggi alla Sinagoga attaccata che abbiamo argomento l’Italia in materia di Green Economy e nella promozione misure per l’economia circolare vuole essere protagonista di un inversione di marcia può fungere da traino per l’intera comunità europea con la scommessa di una stretta di mano tra economia ed ecologia però la del premier Giuseppe Conte cheun evento ricorda che l’Italia ha scelto la strada di ridurre a zero Le emissioni dannose per il clima è che il clima è tra le spire in cui serve un multilateralismo a livello europeo proprio oggi approda in consiglio dei ministri decreto clima Jacob anche per le moto incentivi per la vendita di prodotti sfusi molte ancora pagina la produzione industriale in Italia ad agosto è aumentata dello 0 3% rispetto a luglio Mentre diminuita del 18 rispetto ad agosto 2018 di dati corretti per gli effetti di calendario lo rileva l’Istat sottolineando che nella media dei primi 8 mesi dell’anno l’indice della produzione industriale ha segnato una flessione tendenziale dello 0 9% sia la tensione su Russia gay che il Quirinale smentisce di essere stato informato di quanto avveniva smentita anche da Palazzo Chigi che parla di disinformazione discredito sulle istituzioni il premier Conte si dice disponibile al copasir sul dossier intanto per un regista Raffaele Volpi eletto nuovo presidente a dirigere i lavori del comitato ieri la direttrice della ci ha incontrato i vertici dell’intelligence italiana viaggio programmato da teDipende che capita proprio mentre infuriano le polemiche per le visite a Roma dal ministro della giustizia americana Apple rimuove la utilizzata per tracciare le attività della polizia la società californiana ha spiegato che sono state violate le regole visto che L’arte è stato usato anche per tendere agguati alla polizia e dei criminali per perseguitare residenti in aree senza forze dell’ordine ieri Pechino aveva accusato la casa di Peppino Di complicità con rivoltosi media cinesi attaccano anche la invia è accusato di voltafaccia per aver detto che non si scorderà per i suoi protette Arrivato dai Rockets nel nostro paese presenta dei giovani che non studiano non lavoro nel non seguono percorsi formativi vede al primo posto la Sicilia con un’incidenza del 38,6% poi Calabria e Campania è uno dei dati più significativi di una ricerca di Unicef Italia la maggior parte è un diploma di scuola secondaria superiore a fronte di un 40% con un livello di istruzione più basse 11% di laureati a fronte di una media Europea del 12% l’Italia al primo posto23,4% di giovani della stessa età sul territorio E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa