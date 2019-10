Ultime Notizie Roma del 10-10-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’aviazione turca ha ripreso a bombardare aria nel nord-est della Siria ridosso della frontiera e anche la faccio avere che l’offensiva prosegue secondo i piani con la conquista degli obiettivi prestabiliti Raid aerei vengono lanciati anche contro il nord dell’Iraq prendendo di Mira il pkk curdo per fermare il soccorso verso la zona di conflitto siriana i curdi da parte loro attaccati anche da Milizie dell’isis e fanno sapere di avere le ultime 5 ore soldati Turchia erdogan elimineremo Il corridoio usato dai terroristi nascerà una regione di pace e serenità centinaia e civili in fuga Intanto il mondo condanna l’attacco il preside minaccia se tentate di presentare la nostra operazione come Un’invasione apriremo le porte invieremo 3600000 migranti Cambiamo argomento Contisiamo a rimanere all’estero Stefan balet ventisettenne una ditta tedesco che ieri ho ucciso due persone ferendone altre due in un attacco in diretta web contro la Sinagoga di Vale in Germania aveva pianificato l’attentato almeno una settimana lo testimonierebbe Come creare il gruppo site su Twitter il documento PDF con il suo manifesto antisemita pubblicato in rete su alcuni siti di estrema destra parliamo ora di politica e di economia frenata sul bonus figli l’assegno unico per i figli del quale si è discusso nei giorni scorsi non ci sarà Almeno per il momento ci saranno subito dice viceministro Miliani il governo mette subito uno dei paletti alla legge di bilancio nel fine settimana probabilmente nella giornata di sabato ci sarà un vertice di maggioranza dovrebbe servire a siglare l’accordo di massima 3 partiti per portare in consiglio dei ministri lunedì è il documento programmatico di bilancio la manovra e il decreto fiscale cambiamo ancora argomento esplosione in un deposito di rifiuti vicino all’aeroporto di Linz a hoersching Austria secondoriparto un’agenzia che cita media locali ci sarebbero 5 persone ferite di questi in modo serio due operai sono stati trasportati a causa delle gravi ustioni riportate in cliniche specializzate a Vienna Monaco di Baviera sul posto Sono arrivati i soccorsi vigili del fuoco la causa dell’esplosione è ancora da accertare il Nobel 2018 per la letteratura va alla scrittrice polacca Olga mentre il 2019 Val osteria competere Anche la doppia assegnazione stata annunciata dal Accademia di Svezia ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa