Ultime Notizie Roma del 10-10-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto di redazione da Francesco Vitale in studio continua l’operazione militare turco in Siria ero andato in Unione Europea ci ostacola mandiamo i profughi l’aviazione turca ripresa bombardare aria nel nord-est della Siria ridosso della lo riferisce al Arabiya colpita l’aria epicentro dell’offensiva turca ieri anche aveva lanciato l’operazione militare contro i curdi nel nord-est della Siria facendo sapere di aver colpito 181 postazioni le forze curde che oggi sono stati attaccati da cellule dell’isis avevano replicato affermando di aver respinto lo pensi va di terra ci sarebbero vittime tra i civili Oggi riunione del consiglio di sicurezza ONU e cambia decisamente argomento è andato alla scrittrice polacca Olga tocca Cruz il Premio Nobel per la letteratura 2018 il vincitore del Nobel per la letteratura 2019 invece lo scrittore e sceneggiatore austriacoanche cambiamo ancora argomento l’autore dell’attacco di ieri alla Sinagoga Dila Hola in Germania aveva pianificato di agire da oltre una settimana l’ipotesi emerge da una sorta di manifesto sfilato dallo stesso Stefano È diffuso in rete su siti e canali di estrema destra lo segnalino slither.io fondatrice del gruppo di intelligenza che monitora la garanzia terroristica livello globale documento PDF che essere il manifesto dell’attaccante di Stefano è un line e mostra immagini delle Armi delle munizioni causato Con riferimento al suo live streaming viene dichiarato obiettivo di uccidere il maggior numero possibile di Hamsik Bianchi meglio se Bray scrive katsoles account Twitter il documento che sarebbe stato pubblicato il primo di ottobre contiene elementi sulla preparazione dell’attacco messo a Segno ieri torniamo in Italia nel nostro paese la presenza di giovani fisica bilico menit not in Education employment or training vale a dire che non studiano non lavorano non seguono nessun percorso di formazione fluidala Sicilia con un’incidenza del 38,6% della popolazione a seguire la Calabria e la campagna È uno dei dati più significativi contenuti nella ricerca di Unicef Italia il silenzio dei neet giovani rinuncia desiderio realizzato gli ultimi dati Istat delle 2018 è lanciata oggi nell’ambito del progetto anake è quei te selezionato dal dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile cambiamo decisamente argomento sono sicuro che sta andando bene Sono sicuro che vincerò anche grazie a voi alla mia famiglia e il messaggio inviato attraverso un video dell’allenatore Sinisa Mihajlovic tifosi di Bologna in occasione della festa dei 110 anni del Bologna Mi dispiace di non essere là con voi ha detto ma sono uscito dall’ospedale ieri ti avevo tanta voglia di andare a casa e vedere mia moglie e i miei figli Volevo ringraziare tutti siete Siete società tifosi tutto quello che state facendo per me mi avete dato tanta forza in questo momento particolare in cui sto lottando contro questa malattia detto il messaggio di Sinisa Mihajlovicche noi tutta la redazione rivolge il più caro e forte In bocca al lupo e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto l’informazione Torna più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa