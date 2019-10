Ultime Notizie Roma del 10-10-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio il presidente turco erdogan annuncia di aver ucciso 109 terroristi avverte l’Unione Europea si ostacoleranno l’operazione militare Ankara aprirà le altre milioni di rifugiati mandandoli in Europa incanto interviene Mosca secondo cui utilizza il risultato delle azioni degli Stati Uniti in quell’aria Oggi riunione del consiglio di sicurezza sono ancora attacchi turchi nel Nordest Siriano a ridosso della frontiera ma anche sul nord dell’Iraq per impedire al pkk curdo di intervenire in soccorso della zona di conflitto conquistati i primi due villaggi anche la nega di aver colpito civili i curdi l’accusa di aver bombardato una prigione in cui sono detenuti miliziani ISIS Con lo scopo di favorirne laconferito il doppio Premio Nobel per la letteratura l’accademia svedese ha tributato un riconoscimento per l’anno 2018 alla scrittrice polacca Olga tokarczuk nate nel 1962 autore austriaco nato nel 42 è stato assegnato il Nobel per l’anno 2019 il fisco procederà la confisca di beni nel caso di condanna per evasione di imposte sui redditi e l’IVA è una delle norme nella bozza del decreto fiscale collegato alla manovra la stretta contro l’evasione fiscale le prime norme indicate nella bozza potrebbe portare in dote alla manovra fino a 3 miliardi e 322 rogare i crediti fiscali lo Stato preleverà quanto gli spetta se il contribuente ha debiti con il fisco superiori a €100 già diventati cartelle la stretta sulle compensazioni Vale quasi 3 miliardi in tre anni l’Agenzia delle Entrate punta l’obiettivo di 9 miliardi di risonel 2019 4 persone sono state condannate Atene fino a 6 anni e sei mesi di carcere per un traffico illecito di rifiuti stoccati e poi andati a fuoco il 14 ottobre del 2018 in un deposito Milanese Un maxi rogo che dura 8 giorni con odori Acri che arrivano fino in centro città lo hanno deciso i giudici dell’ottava Penale del tribunale appena più alta ad Aldo bosina Amministratore di fatto della ipb Italia società che gestiva il capannone decise anche provvisionali per oltre un milione e mezzo alla città metropolitana di oltre €400000 al comune di Milano è tutto della redazione Vi auguro una Buon pomeriggio

