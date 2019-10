Ultime Notizie Roma del 10-10-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale una buona sera dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio al confine turco Siriano prosegue il conflitto il presidente turco erdogan annunciato di aver ucciso 109 e avverte l’Unione Europea se ci ostacolate apriremo le porte a 3600000 rifugiati mandandoli in Europa per Mosca albrizia il risultato delle azioni degli Stati Uniti in quell’aria oggi si riunisce il consiglio di sicurezza dell’ONU al quale la Turchia ha scritto una lettera spiegando che la sua operazione militare sarebbe proporzionata misurate responsabile con intanto gli attacchi nel nord-est Siriano a ridosso della frontiera e sul nord dell’Iraq Ankara nega di aver colpito civili colpi di mortaio sono stati sparati dalle zone sotto controcurdo in Siria verso le località frontaliere turche DJ la Pina e arcale almeno 18 i felidi turchi conferito il doppio Premio Nobel per la letteratura l’accademia svedese ha tributato un riconoscimento per l’anno 2018 alla scrittrice polacca Olga tokarczuk nata nel 1962 per la sua immaginazione narrativa che con la passione enciclopedica rappresenta la andare al di là dei Confini Come forma di vita hanno detto alla autore austriaco grande che c’è stato assegnato il Nobel per l’anno 2019 per un lavoro influente che con ingegnosità linguistica esplorato La periferia e la specificità dell’esperienza umana nella confisca dei beni in caso di condanna per evasione di imposte sui redditi e l’IVA lo prevede la bozza del decreto fiscale collegato alla manovra la stretta potrebbe portare in doterapina 3336133037 le compensazioni Vale quasi 3 miliardi in tre anni l’Agenzia delle Entrate punta l’obiettivo di 9 miliardi di riscossione nel 2019 l’aula della camera invece ha detto sì alla risoluzione di maggioranza sulla nota di aggiornamento al Def il documento di Economia e Finanza i voti a favore 318 194 – 2 gli astenuti minuti di sospensione durante la seduta per la protesta dei Deputati della Lega che urlavano Michael PD e venduti Rivolgendosi al Movimento 5 Stelle lanci l’associazione Nazionale Comuni italiani avverte giusto evitare l’aumento dell’Iva ma guai a mettere le mani nelle risorse dei sindaci se toccano i nostri fondi scenderemo in piazza dice il presidedecaro è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa