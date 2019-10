Ultime Notizie Roma del 10-10-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Torniamo sull’attacco ad Halle in Germania costato la vita a 2 persone è stato attentato terroristico l’ha confermato il procuratore generale tedesco Peter Frank parlando alla televisione l’attentatore Stefano aveva con sé tutti quegli ordigni 4 kg di esplosivo si era posto come obiettivo quello di compiere un massacro nella Sinagoga di alle ha detto Frank un attacco connotato da pauroso antisemitismo xenofobia razzismo si era armato in maniera pesante e con una grande quantità di esplosivo voleva andare nella Sinagoga per uccidervi un gran numero di persone ha detto nella procuratore il conflitto turco sirianopresidente turco annuncia di aver ucciso 109 terroristi e avverte l’Unione Europea se ci ostacolata apriremo le porte a 3600000 profughi mandandoli in Europa per Mosca Il Blitz è il risultato delle azioni degli Stati Uniti in quell’area Oggi riunione del consiglio di sicurezza dell’ONU la Turchia ha scritto una lettera spiegando che la sua operazione militare sarebbe proporzionata misura del responsabile continuano intanto gli attacchi nel Nordest Siriano è a ridosso della frontiera con l’iraq anche la nega di aver colpito civili colpi di mortaio sono sparati dalle zone sotto controllo curdo in Siria verso le località frontaliere turche Disneyland p&h le almeno 18 i feriti turchi il Premio Nobel per la letteratura alla scrittrice polacca Olga tokarczuk per la sua immaginazione narrativa che compassione enciclopedica rappresenta la andare al di là dei Confini Come forma di vital’altro Nobel per la letteratura quello per l’anno 2019 andato a Peter handke autore austriaco per un lavoro influente che ingegnosità linguistica esplorata La periferia e la specificità dell’esperienza umana la candidatura della francese Silvia è stata bocciata dagli europarlamentari era stata designata per il portafoglio al mercato interno con delega l’industria della Difesa dello spazio la palla adesso passa alla presidente lettera della commissione europea Ursula von der leyen che deciderà in merito su Alitalia parla Stefano patuanelli ministro dello sviluppo economico la data deve essere rispettata non c’è necessità di un ulteriore prestito finanziamento ha detto il ministro rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se per Alitalia ci fosse bisogno di un ulteriore prestito Ponte aspettiamo che arrivi l’offerta vincolante del consorzio so che stanno lavorando per rispettare la data aggiunto patuanelli è tutto per il momento Vi auguro una buona

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa