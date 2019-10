Ultime Notizie Roma del 10-10-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio arrivato l’ok del Consiglio dei Ministri al Decreto Legge clima è al decreto legge sulla scuola interventi sul reclutamento del personale scolastico ed enti di ricerca e di abilitazione dei docenti primo passo in avanti verso il cosiddetto Green New Deal ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio l’Italia è materia di Green Economy e nella promozione di misure che mettono al centro l’economia circolare ha un ruolo primario e vuole essere protagonista di un inversione di marcia che sia coinvolgente Per tutti gli altri paesi che ancora nutrono qualche legittima diffidenza verso questa transizione energetica l’Italia può fungere da traino per l’intera Comunità Europea ha detto il premier Giuseppe Conte è arrivato anche l’okle rinvio sulle pareggio di bilancio alla camera con appena 3 volte al di sopra del limite minimo per l’approvazione le assenze nei partiti di maggioranza innescano le polemiche sulla tenuta della coalizione L’Italia si appresta a far entrare in vigore nell’ambito della manovra la Digital Tax a partire dal prossimo anno la misura c’era ma non operativa ha spiegato il ministro dell’economia Gualtieri precisando che non vogliamo solo la Digital Tax italiana ma vogliamo che sia collocata dentro una misura definita sul piano internazionale ha detto il ministro Gualtieri negli Stati Uniti il presidente Donald Trump viene sulle blitz della Turchia in Siria se non agire secondo le regole sarà colpita molto duramente finanziariamente con delle sanzioni ha detto l’inquilino della Casa Bianca anche il presidente francese Emmanuel Macron invita al governo di Ankara fermare le ostilità analogo richiamo anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha convocato l’ambasciatore turco in Italia con le scale schnellVito secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati decine di migliaia di persone sono in fuga dalle zone del nord est del paese in Gran Bretagna si apre uno spiraglio per possibile accordo sulla brexit Boris Johnson il premier e Leo varadkar intravedono sentiero di un possibile accordo lo si legge in una dichiarazione congiunta diffusa da un iscritto dopo un incontro in forma privata che il premier britannico e quello irlandese ha avuta liberpool la discussione è stata definita comunque costruttiva il confronto prosegue tra le task force tecniche continuerà domani a Bruxelles dal ministro Steve Barclay col capo negoziatore europeo Michel barnier è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa