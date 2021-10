Ultime Notizie Roma del 10-10-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati della redazione che brilla Luigi in studio all’indomani dei tafferugli degli scontri al corteo no greenpass a Roma parla il leader della CGIL Maurizio Landini annunciando che CGIL CISL UIL organizzeranno sabato 16 ottobre a Roma una grande manifestazione Nazionale antifascista per il lavoro e la democrazia i tafferugli di ieri sera sono durati diverse ore in zona a Piazza del Popolo nella capitale ci sono stati anche quattro arresti tra cui leader di Forza Nuova Giuliano Castellino che era sotto regime di sorveglianza speciale e ha violato numerose prescrizioni è stato così fermato la della CGIL è stata saltata come Comunicato dalla CGIL stessa con una nota Il gruppo è riuscito a sfondare le porte della sede del sindacato ed entrare prima che la polizia riuscisse a fermare iquanti respingerli il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha condannato le violenze avvenute in varie città italiane anche a Milano traffico in tilt per i manifestanti Cambiamo argomento il covid ha eroso profondamente il benessere mentale delle persone provocando ondata pandemica di disagio psichico che si declina in depressione ansia autolesionismo colpendo in particolar modo donne e giovani senza risparmiare i bambini queste le Stime aerei mondiali riportate sulla riferiscono un aumento di 53 milioni di casi di depressione Maggiore + 28 * 176 milioni di case in più dei disturbi d’ansia a + 26% Nel 2020 collegati direttamente alla pandemia in merito al Green passi il prossimo 15 ottobre scatterà l’obbligo di presentazione della certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro ed è emergenza per le regioni che chiedono di riorganizzare il sistema di rilascio del Green passo dopo l’esecuzione dei tamponi allaulteriormente i tempi di validità da 48 a 72 ore e chiedono anche di dare la possibilità alle imprese di organizzarsi anche autonomamente per l’esecuzione dei te oltre al supporto delle farmacie il 13 ottobre mercoledì prossimo il tema potrebbe essere affrontato in conferenza delle regioni secondo gli ultimi dati di eurostat e ci sono due regioni italiane tra le 3 peggiori preoccupazione di giovani laureati a tre anni dal titolo Nel 2020 in Italia entro 3 anni dalla laurea risulta occupato appena il 59% dei giovani tra i 20 e 34 anni a Fronte del 81,0% della media Europea 27 in Calabria la percentuale è in calo al 37 2% mentre in Sicilia e al 38% la terza Legione peggiore è in Grecia quella che fa meglio è la regione della schwaben in Germania con il 97 e 6% in crescita Rispetto al 2012è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto e di giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa