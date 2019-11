Ultime Notizie Roma del 10-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio prosegue lo stallo sulla trattativa per l’ex Ilva il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo la visita a Taranto potrebbe tornare a incontrare i vertici del gruppo Lunedì il governo lavora inoltre ha un fondo pluriennale da destinare al reinserimento nel lavoro di oltre €1500 in cassa integrazione scontro aperto intanto tra Confindustria e sindacati sulla vertenza all’estero Vitale sotto accusa le parole del Presidente degli industriali boccia Se pretendiamo che nonostante le crisi congiunturali le imprese debbano mantenere i livelli di occupazione facciamo un errore madornale ha detto boccia parole senza senso attacca al segretario della CGIL Maurizio Landini per Furlancrisi non si supera chiudendo la fabbrica era arriva una moratoria fino al 6 marzo del 2020 per chi non installa nell’automobile il meccanismo anti abbandono seggiolini per i bambini fino a quattro anni il PD ha preparato un emendamento al decreto fiscale che fa slittare di 4 mesi le sanzioni per chi non si adegua intanto la maggioranza lavora alla proroga della cedolare secca al 21% per i negozi torna al 100% il turnover anche per gli statali in senso stretto vere dipendenti dei Ministeri della Presidenza del Consiglio delle Agenzie e degli enti pubblici non economici solo per rimpiazzare chi se ne va sono le previsioni del ministero serviranno a 150.000 nuove leve l’anno per i prossimi tre anni celebrazioni a Berlino per 30 anni dalla caduta del muro I presidenti dei paesi della Loira blocco comunista nella capitale tedesca senza la voglia di libertà dei polacchi degli ungheresi dei ciechi e degli slovacchi lariblepacifica nell’Europa dell’est è l’unità tedesca non sarebbero state possibili ha detto il presidente del Desco steinmayer Nessun muro che margini esseri umani e limiti reali Dai così alto Largo da non poter essere sfonda ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel c’è un fermo nelle indagini dei Carabinieri per l’esplosione a quargnento provincia di Alessandria che ha causato la morte di 3 Vigili del Fuoco è il proprietario della cascina Giovanni vincenti che ha confessato negando però di voler uccidere una tentata frode assicurazione dietro la tragedia l’esplosione doveva essere una sola Ma l’errore nella programmazione del timer al provocato la tragedia che il proprietario avrebbe potuto evitare dopo il primo incendio non secca nella casa c’erano altre 5 bombole lo sport in chiusura calcio che serie A ieri altri tre anticipi della dodicesima di campionato il Torino ha battutoBrescia 40 inter-verona 2100 invece tra Napoli e Genoa oggi in campo le altre partite si inizia alle 12:30 con e cagliari-fiorentina poi Udinese Spal Sampdoria Atalanta Lazio Lecce Parma Roma e Juventus Milan è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa