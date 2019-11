Ultime Notizie Roma del 10-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale informazione a Gabriele lui in studio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo la visita tanto potrebbe tornare a incontrare i vertici del gruppo arcelormittal Lunedì il governo lavora a un fondo pluriennale da destinare al reinserimento nel lavoro di oltre 1500 lavoratori in cassa integrazione scontro aperto intanto tra Confindustria e sindacati sulla vertenza arcelormittal sotto accusa le parole del Presidente degli industriali boccia Se pretendiamo che nonostante le crisi congiunturali le imprese debbano mantenere i livelli di occupazione facciamo un errore madornale ha detto parole senza senso attacca il segretario della CGIL Maurizio Landini da Furlan Nel commento la crisi non si supera chiudendo la fabbrica un ergastolano in permesso premiocommercianti che 40 anni fa uccise a bruciapelo tre Carabinieri alla stazione di Melzo nel Milanese accoltellato alla gola un anziano di 79 anni nel parcheggio di un ospedale per rapina di pochi soldi a un telefono l’uomo ferito non sarebbe in pericolo di vita quando gli agenti vicino alla stazione della metropolitana di Cascina Gobba lo hanno bloccato Cianci aveva con sé ancora Il taglierino sporco di sangue i pantaloni macchiati la Spagna al voto quest’oggi per la quarta volta in quattro anni con la questione catalana che aleggia come uno spettro ed è stata Il tema principale della campagna elettorale sulla vicenda Plana l’ultradestra di box dato in grande crescita e che punta a diventare il terzo partito si affaccia il timore che anche stavolta non ci sia la possibilità di formare un governo al voto per le presidenziali la Romania largamente favorito il capo di stato uscente Klaus iohannis in Cile il presidente cinese Sebafine era assicurato che il suo governo sta lavorando ad una proposta per cambiamenti profondi alla costituzione lo sport in chiusura a calcio e serie a ieri tre anticipi della dodicesima giornata 0-0 tra Napoli e Genoa L’Inter ha vinto in rimonta 21 sul Hellas Verona 40 in trasferta del Torino sul oggi sera al Big Match Juve Milan e del tennis Azzurro il fenomeno altoatesino Yannick sinner ha vinto la terza edizione della Next Gen Finals battendo l’Austria del numero 18 del ranking mondiale è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa