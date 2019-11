Ultime Notizie Roma del 10-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio aperti i seggi questa mattina in Spagna per le elezioni Generali convocati è poco più di 6 mesi dopo la consultazione dello scorso XXVIII Aprile è la quarta volta che si va al voto in 4 anni l’ultimo voto non ha reso possibile la formazione di un governo sono circa 37 milioni gli aventi diritto al voto per scegliere tra 150 Deputati e 208 senatori le operazioni avviate le 9 del mattino si concluderanno questa sera alle 20 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte invece domani potrebbe tornare contrario i vertici di arcelormittal mentre è scontro aperto tra Confindustria e sindacati sulla vertenza sotto accusa le parole del Presidente degli industriali boccia Se pretendiamo che nonostante le crisile imprese debbano mantenere i livelli di occupazione facciamo un errore madornale ha detto parole senza senso attacca il segretario della CGIL Maurizio Landini per Turla nella crisi non si supera chiudendo la fabbrica il governo intanto lavora un fondo pluriennale da destinare al reinserimento nel lavoro di oltre 1500 lavori in cassa integrazione sposiamoci in Sudamerica il presidente Boliviano Evo Morales ha denunciato stanotte il piano di golpe fascista esegue atti violenti con gruppi irregolari che hanno incendiato la casa dei governatori di Zuki Sacher e oruro è quella di mia sorella in quest’ultima città ha detto il presidente Morales via Twitter anche condannato l’attacco codarde Selvaggio nello stile delle dittature militari alla radio della confederazione sindacale unica dei Lavoratori contadini della Bolivia andiamo in chiusura parliamo di scuola la sicurezza dell’edificio scolastici Grava come responsabilità sulle spalle dei dirigenti scolastici che devono fare però i conti con ladi fondi per intervenire strutturalmente laddove necessario il problema è grave e i presidi si sono Uniti in una manifestazione spontanea la scorsa settimana sentiamo Marcello Pacifico del sindacato giorno ad assistere a scuola che crollano soffitti che crollano purtroppo vigilanza che si deve attuare per la festa del personale e delle risorse umane a disposizione Quindi tutto questo ci porta a riflettere come urla ad ascoltare queste degli interventi non solo per ristrutturare gli edifici Ma non permettergli a norma delle scuole non è che cioè ma addirittura andare a discutere sulla responsabilitàcontinuare a investire in risorse umane e strumentali ma anche chiarire Quali sono le regole perché non hai visto come colpevole insieme sulla sicurezza e azioni che non può mettere in campo tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa