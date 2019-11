Ultime Notizie Roma del 10-11-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe tornare incontrare i vertici del gruppo arcelor mittal domani ma non ci sono ancora conferme ufficiali mentre scontro aperto tra Confindustria e sindacati sulla vertenza sotto accusa le parole del Presidente degli industriali boccia Se pretendiamo che nonostante le crisi congiunturali le imprese Devono mantenere il livello di occupazione facciamo un errore madornale parole senza senza tacco il segretario della CGIL Maurizio Landini Furlan e dichiara la crisi non si supera chiudendo la fabbrica il governo lavora un fondo pluriennale da destinare al reinserimento nel lavoro di oltre 500 lavoratori in cassa integrazione esteri si vota in Spagna per le elezioni Generali convocati è poco più di 6 mesi dopo la consultazione dello scorso XXVIII Aprile il cui esito non ha reso possibile la formazionegoverno si tratta delle quarte elezioni nel paese in 4 anni sono circa 37 milioni di aventi diritto al voto per scegliere 350 Deputati e 208 senatori operazioni di voto sono andata via questa mattina alle 9 si concluderanno intorno alle 20 Sanchez di Chiara oggi votiamo per la democrazia poi il governo e lui non ha scoperto nuovo giacimento petrolifero da circa 50 miliardi di barili nel sud del paese lo annunciato il presidente i romani i nuovi Pozzi farebbero aumentare di un terzo le riserve di petrolio Greggio dell’Iran che al momento afferma di disporre di circa 150 miliardi di barili l’industria energetica iraniana è stata duramente colpita dalle sanzioni statunitensi dopo il collasso dell’accordo sul nucleare Cambiamo argomento Woody Allen e Amazon hanno concordato di mettere fine la causa da 68 milioni di dollari che il regista aveva intentato alla società per aver interrotto il contratto per la produzione di quattro suoi film e la distribuzione di un film che aveva già concluso and Rainy Day in New YorkQuesto è il nome i termini dell’accordo non sono noti Amazon aveva motivato la sua decisione con commenti in delicati di allenare su il movimento metoo e le accuse mai provato in tribunale di avere molestato la figlia adottiva nelle 1992 è tutto per il momento le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa