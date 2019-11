Ultime Notizie Roma del 10-11-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale domenica 10 novembre Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno esteri nel primo piano si vota in Spagna per le elezioni Generali convocati e poco più di 6 mesi dopo la consultazione dello scorso XXVIII Aprile il cui esito non ha reso possibile la formazione di un governo si tratta delle quarte elezioni nel paese in quattro anni sono circa 37 milioni di aventi diritto al voto per scegliere 350 Deputati e 200 senatori che operazioni di voto sono state avviate questa mattina alle 9 e si concluderanno intorno alle 20 Sanchez di Chiara oggi votiamo per la democrazia poi il governo che lui non ha scoperto un giacimento petrolifero da circa 50 miliardi di barili nel sud del paese lo ha annunciato il presidente i romani fino a via Pozzi farebbero aumentare di un terzo le riserve di petrolio Greggio dell’Iran che al momentoferma di disporre di circa 150 miliardi di barili l’industria energetica iraniana è stata duramente colpita dalle sanzioni statunitensi dopo il collasso dell’accordo sul nucleare andiamo negli Stati Uniti perché la talpa che ha dato avvio all’indagine di impeachment non sarà chiamato a testimoniare come hanno chiesto i repubblicani l’ho fatto sapere il presidente della commissione intelligenza della camera che sovrintende all’inchiesta spiegando che la sua deposizione Superfly inutile alla luce delle prove già raccolte mentre la sua sicurezza delle messe in pericolo dalle minacce del presidente non ci sono l’ultima notizia ancora essere il presidente Boliviano Evo Morales ha denunciato stanotte che abbiamo di golpe fascista Hathaway atti violenti con gruppi irregolari che hanno incendiato la casa dei governatori quella della sorella via Twitter Morales ha anche condannato l’attacco codarde selvaggia delle dittature militari alla radio della confederazione sindacale unica dei Lavoratori contadini della Bolivia è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima inizio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa