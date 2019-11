Ultime Notizie Roma del 10-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe tornare incontrare i vertici del gruppo arcelor mittal domani ma non ci sono ancora conferme ufficiali mentre scontro aperto tra Confindustria e sindacati sulla vertenza sotto accusa le parole del Presidente degli industriali boccia Se pretendiamo che nonostante le crisi congiunturali le imprese Devono mantenere i livelli di occupazione facciamo un errore madornale parole senza senza tacco il segretario della CGIL Maurizio Landini Furlan e dichiara la crisi non si supera chiudendo la fabbrica il governo lavora un fondo pluriennale da destinare al reinserimento nel lavoro di oltre 1500 lavoratori in cassa integrazione la cronaca un ergastolano in permesso premio Antonio Cianci che 40 anni fa uccise a bruciapelo tre Carabinieri nella stazione di Melzo nelle Milanese a Contela gola un anziano di 79 anni nel parcheggio di un ospedale per rapinarlo di pochi soldi di un telefono Tu amo ferito non sarebbe in pericolo di vita quando gli agenti vicino alla stazione della metropolitana di Cascina l’hanno bloccato aveva ancora Il taglierino sporco di sangue con te i pantaloni insanguinati Cambiamo argomento Woody Allen e Amazon hanno concordato di mettere fine la causa da 68 milioni di dollari che aveva intentato alla società per avere interrotto il contratto per la produzione di quattro suoi film e la distribuzione di un film che aveva già concludo e Rainy Day in New York questo nome i termini accordo non sono noti Amazon aveva motivato la sua decisione con commenti in delicati di allenarsi il movimento metoo e le accuse mai provato in tribunale di avere molestato la figlia adottiva del 1992 è tutto per il momento le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa