Ultime Notizie Roma del 10-11-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione e Gabriella Luigi in studio il vaccino anti covid sviluppato da pfizer e biontek efficace nel prevenire il 90% delle infezioni nella fase 3 di test che ancora in corso l’annuncio del presidente del faiser burla il Fa esultare il mondo parlano Trump biden & Johnson von der leyen per l’oms notizie incoraggianti efficacia straordinaria dice Fauci buono le Se l’azienda annuncia 50 milioni di dosi già nel 2020 è un miliardo e tre nel 2021 l’Europa prenota 300 milioni di dosi altre 5 regioni Puglia e Sicilia in zona arancione sono toscana Liguria Umbria Abruzzo e Basilicata la provincia di Bolzano in zona rossa con Lombardia Piemonte Calabria Val d’Aosta una valutazione a partea domani su Campania le misure in vigore da mercoledì nell’ordinanza del ministro speranza oltre 25.000 i nuovi casi in Italia con 147000 tamponi eseguiti rapporto positivi tamponi al 17 1% 356 decessi nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti Joe biden e il suo transicion Team ha annunciato la creazione della Task Force anti covid composta da 13 membri di cui tre con presidenti l’ex capo della Food and Drug administration Kessler Lax Surgeon General parti e la professoressa di ieri Lennon Smith tra gli altri componenti Rick Wright l’esperto di vaccini che aveva denunciato le pressioni del governo Trump Su l’idrossiclorochina el italo-americana Luciana Borio esperta invio difesa Mettete le mascherine le notizie sul vaccino sono incoraggianti in Ma la battaglia è ancora lunga dice il presidente elettosono le purghe di Trump e del dopo elezioni il presidente ha annunciato via Twitter di aver silurato il capo del pentagono Mark Esper al suo posto il capo dell’antiterrorismo Christopher Miller il presidente pensa a nuovi comizi in stile campagna elettorale per rilanciare le accuse di brogli e rivelare alcune delle prove che vuole usare nella battaglia legale tra queste i necrologi di americani morti che risulterebbero aver votato i comizi negli Stati in bilico fondamentali per un eventuale ribaltamento del risultato sono Georgia Arizona e Pennsylvania dal 2021 i Rider di Just Eat verranno assunti con contratto di lavoro dipendente con paga oraria e tutte le tutele assicurate da un rapporto di lavoro subordinato Lo ha comunicato la stessa società Il modello adottato Sara skuber già attivo in alcuni paesi consentire a flessibilità in relazione di contratto full-time a part-time è tutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa