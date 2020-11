Ultime Notizie Roma del 10-11-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio volano le borse dopo l’annuncio che il vaccino anti covid ha sviluppato da fai zerbion te che efficacia nel prevenire il 90% delle infezioni giunto mentre i test non hanno ancora completato la fase 3 per l’oms sono notizie incoraggianti l’azienda promette 50 milioni di dosi entro la fine di quest’anno è un miliardo e 300 mila dosi nel 2021 l’Europa nel prenota 300 milioni nel nord del Brasile annuncia la sospensione dei test sul vaccino della cinese sinovac un volontario avrebbe subito un grave incidente dagli Stati Uniti giunge la notizia che la app di Ehi ha dato il via libera d’urgenza l’uso del trattamento anti covid a base di anticorpi monoclonali della Lilly Una svolta per le curesuperiore di sanità fotografa una situazione pandemica in netto peggioramento insieme al Ministero della Sanità raccomanda alle regioni di anticipare alle misure previste per un livello di alto rischio uno scenario qua che potrebbe presto coinvolgere la gran parte del territorio nazionale il documento giunge dopo la firma delle ordinanze con cui da domani Abruzzo Basilicata Liguria Toscana e Umbria passeranno da Zone gialle arancioni e la provincia di Bolzano a zona rossa rinviata ad oggi la decisione sulla campagna come sempre dopo il fine settimana meno contagi 25.000 fronte di meno tamponi il presidente Mattarella ha firmato il decreto Ristori bis 2 miliardi e mezzo per il 2020 la metà fondo perduto e circa un miliardo nel 2021 al quale si aggiunge un fondo di 340 milioni di euro nel 2020 e 70 milioni nel 2021 per aiutare ulteriori attività Se ci saranno ulteriori restrizioni alle attività commerciali versamenti IVA e ritenutesenza metà novembre sospesi anche per alberghi agenzie di viaggio e tour operator delle zone rosse con l’allargamento della platea Spunta anche l’ipotesi di un nuovo scostamento di bilancio un consiglio dei ministri lampo ha provato ieri sera a causa covid il rinvio delle elezioni regionali in Calabria in dette dopo la morte prematura della presidente io alle Santelli si sarebbero dovute tenere entro 60 giorni dal del consiglio regionale previsto per oggi si svolgeranno invece tra il 10 febbraio e il 15 aprile del 2021 la norma sarà inserita nel decreto sul commissariamento della sanità della Regione sono le polemiche sulla sostituzione del commissario zuccatelli il governo fa sapere che non tornerà indietro lo sport in chiusura la nazionale Azzurra di calcio è in ritiro a Coverciano a preparare l’amichevole di domani contro lestonia e le sfide di Nations League con la capolista Polonia e a Sarajevo il 18 novembre con la Bosnia con il CT e vari giocatori in quarantenaanche la Roma mentre oggi saranno effettuati nuovi esami i suoi controversi tamponi della Lazio è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa