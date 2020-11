Ultime Notizie Roma del 10-11-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale studio Ferrigno emergenza coronavirus in apertura l’Italia è un paese scenario 3 con RT sopra 1,5 l’ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro nella conferenza stampa odierna sulla logico da covid-19 sulla base dell’ultimo monitoraggio ci sono quattro regioni che vanno verso rischio alto nelle quali è opportuno anticipare le misure più restrittive quando la Campania dice brusaferro riteniamo validi da approfondimenti terminato per cogliere aspetti che potrebbero completare un’analisi che in corso il presidente dell’Istituto fa riferimento alla campagna ma anche al Friuli all’emilia Romagna il Veneto cioè alle regioni che hanno un RT alto superiore a 1,5 te le posizione nello scenario più preoccupante numero 4 a mantenerla ancora Gialle Però l’altro fattore che viene analizzato c’è il rischio che adesso è moderato e arriva l’accordo della commissione Ue con sizer biometec per lasono i 300 milioni di dosi del vaccino per il covid-19 l’accordo sarà l’ordine del giorno del collegio dei commissari di domani per l’adozione il contratto con la b con te che per il vaccino anti covid è pronto è l’ultima tappa con il vaglio della commissione europea di domani scrive la Bild citando fonti Ué in un’intervista in una TV tedesca il leader del Partito Popolare Europeo Manfred Weber aveva assicurato i contratti saranno firmati nelle prossime ore saranno tra verso le decisioni della commissione di domani l’economia torna a scendere la produzione industriale che dopo 4 mesi di recupero segna settembre un tonfo del 5,6% rispetto ad agosto del 5,1 rispetto a prima lo rende noto l’Istat nonostante il calo di settembre il trimestre iniziato a luglio mandiamo un forte segno positivo + 28,6% Rispetto al precedente trimestre caratterizzato da lockdown covid ultime notizie in chiusura La proposta della lega al governo è quella di procedere con un taglio dell’IVA sarebbe una boccata di ossigeno per le famiglie e le imprese ha detto il leader del Carroccio Matteo Salvini conferenza stampa per presentare la proposta per un Intersul taglio dell’IVA è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione

