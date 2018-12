Ultime Notizie Roma del 10-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno si svolgerà mercoledì pomeriggio a Bruxelles alla vigilia del vertice europeo in faccia a faccia il premier Conte il presidente della commissione Unione Europea junker sulla manovra con te intanto oggi ho ricevuto a Palazzo Chigi i sindacati mentre si dice premier Di Maio fa sapere che le presunte proposto in arrivo dalla Commissione Europea su quota 100 il reddito di cittadinanza presuppongono un tradimento degli italiani io gli italiani non ti tradisco dice Di Maio che neanche duro sul tagli alle pensioni d’oro non si discute nessuno è così suicida da voler bloccare il taglio in un momento in cui gli italiani sono arrabbiati e commenta l’incontro di ieri tra Salvini e gli imprenditori su come ha detto il presidente boccia Ora ti aspettiamo i fatti si fanno al mese dobbiamo argomento durante il vertice di Marracash 164 paesi Hanno aderito per acclamazione al Global Compact il patto ONU sui migranti dall’accordo si sono invece sfilatidiscorsi gli Stati Uniti e diversi altri paesi a senti anche l’Italia che ha deciso di sottoporre il fatto all’esame del parlamento il Global Compact è un percorso per prevenire la sofferenza che causa a beneficio di tutti ha detto il segretario generale dell’ONU Antonio guterres ricordando che oltre 60 mila migranti sono morti dal 2000 mentre cercavano di lasciare i loro paesi e definendo questa catastrofe una fonte di vergogna collettiva brexit Regno Unito libero di revocare in modo unilaterale l’uscita della Gran Bretagna fin quando l’accordo di divorzio non entrerà in vigore il 29 marzo 2019 stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia Unione Europea secondo la quale con la revoca il Regno Unito resterà nell’Unione mantenendo lo statuto di Stato membro la decisione arriva la vigilia del voto Westminster su cui si gioca il destino del governo di terita mail che avverte poi l’accordo o vuoto anticipato il ministro degli Esteri Dante parla di sentenza irrilevante quello dell’ambiente Globe commenta non cambia il referendum del 2016 nella volontà di assicurare che il Regno Unito lacci l’Unione Europea il 29 marzo ultime notizie in chiusura torniamo in Italia sono state strappapedalate rubate nella notte a Roma 20 pietre d’inciampo installate in via Madonna dei Monti 82 realizzate dall’artista tedesco Gunter demnig in memoria dei cittadini ebrei deportati nei campi di concentramento lo rivela l’associazione arteinmemoria le pietre rubate dedicate a 20 membri della famiglia di consiglio erano state installate 9 gennaio 2012 una ricerca dell’agenzia Unione Europea per i diritti fondamentali Vileda intanto che sale arriva al 81% + 14% sul 2012 la percentuale degli ebrei italiani convinti che l’antisemitismo sia aumentato negli ultimi sei anni è tutto grazie per averci seguito le news e torna alla prossima edizione

